UGT FICA Córdoba consolida su liderazgo sindical tras una gestión firme y mayoritaria en 2025

La federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) Córdoba, cerró el año 2025 reafirmando su posición como primera fuerza sindical de la provincia y consolidando un modelo de acción sindical basado en la cercanía a los centros de trabajo, la negociación colectiva y la defensa constante de los derechos laborales. En palabras de su secretario general, Pedro Téllez, “los resultados obtenidos tanto en elecciones sindicales como en afiliación y acuerdos colectivos avalan una gestión que ha sabido combinar firmeza reivindicativa y responsabilidad institucional”.

No en vano, por undécimo año consecutivo, UGT FICA Córdoba mantiene el liderazgo sindical en Córdoba, situándose en torno al 54 % de la representatividad total, una cifra que refleja no solo estabilidad, sino también una clara ventaja respecto a otras organizaciones sindicales. En el ámbito específico de UGT FICA, federación que agrupa sectores clave como la industria, la construcción, el metal y el agroalimentario, esta hegemonía se traduce en una presencia mayoritaria en los comités de empresa y en la capacidad real de influir en las condiciones laborales de miles de personas trabajadoras.

UGT FICA Córdoba consolida su liderazgo sindical / UGT FICA

Un contexto laboral complejo

El secretario de Acción Sindical de UGT FICA Córdoba, Antonio Lopera, señala que “la gestión sindical desarrollada durante 2025 no puede analizarse al margen del contexto socioeconómico, ya que la provincia de Córdoba, al igual que el resto del país, ha afrontado un escenario marcado por la persistencia de la inflación, los procesos de transformación industrial y la necesidad de adaptación a los retos de la transición energética y digital”.

En este entorno, los sectores representados por UGT FICA Córdoba han vivido situaciones desiguales. Mientras algunas ramas industriales han experimentado crecimiento y modernización, otras han afrontado procesos de reestructuración, externalización o presión sobre los costes laborales. A ello se suman problemas estructurales como la temporalidad, la precariedad en determinadas actividades y la necesidad de reforzar la seguridad y salud laborales.

Lopera señala el éxito en la gestión de estas situaciones en que “frente a este escenario, UGT FICA Córdoba ha desplegado una acción sindical constante, con presencia diaria en los centros de trabajo, acompañando a delegados y delegadas y articulando respuestas colectivas a los problemas laborales, una cercanía que ha sido uno de los factores clave que explican la confianza renovada de las personas trabajadoras en los procesos electorales”.

Resultados electorales que consolidan el liderazgo

Durante 2025 se han celebrado numerosos procesos de elecciones sindicales en empresas de la provincia, especialmente en sectores industriales y agroalimentarios. En este marco, UGT FICA Córdoba ha logrado consolidar y ampliar su representatividad, alcanzando aproximadamente 190 delegados y delegadas dentro de su ámbito federativo, sobre un total provincial cercano a los 350 representantes sindicales.

Los resultados han sido especialmente significativos en sectores estratégicos para la economía cordobesa. En la construcción, UGT FICA Córdoba mantiene una representatividad situada entre el 65 y el 75 %, lo que le permite liderar de forma clara la defensa de los derechos laborales en un sector tradicionalmente expuesto a la precariedad y a los riesgos laborales. En el metal y la siderometalurgia, la representación ronda el 60 %, consolidando mayorías absolutas en numerosas empresas del metal y del frío industrial.

El sector agroalimentario y del campo continúa siendo otro de los pilares del liderazgo sindical de UGT FICA, con alrededor del 80 % de representación, especialmente en grandes cooperativas, industrias transformadoras y empresas auxiliares. En ámbitos como la energía, el agua y las industrias auxiliares, la presencia sindical supera en muchos casos el 60 %, “reflejo de una implantación sólida y estable”, destacan los ugetistas.

Pedro Téllez subraya que “estos datos no solo evidencian una victoria electoral, sino también una capacidad organizativa y de trabajo sostenido que permite a UGT FICA Córdoba seguir siendo el principal interlocutor sindical ante las empresas y las administraciones”.

Afiliación: base de la fortaleza sindical

La afiliación es uno de los indicadores más relevantes para medir la salud de una organización sindical. En este sentido, UGT FICA Córdoba ha cerrado 2025 con una afiliación aproximada de 2.500 personas, lo que supone un crecimiento estimado del 4,5 % respecto al ejercicio anterior.

Este aumento no ha sido homogéneo, sino que se ha concentrado especialmente en sectores industriales y agroalimentarios, donde la acción sindical ha sido más visible y los resultados de la negociación colectiva han tenido un impacto directo en las condiciones laborales. El secretario de Acción Sindical destaca al respecto que “el crecimiento de la afiliación refuerza la legitimidad del sindicato y garantiza una mayor capacidad de intervención en los conflictos laborales”.

Desde la organización sindical señalan que este incremento “es fruto de un trabajo sostenido de información, asesoramiento y acompañamiento a las personas trabajadoras, así como del papel activo de los delegados y delegadas sindicales en los centros de trabajo”.

Negociación colectiva: resultados concretos

Más allá de los datos electorales, uno de los ejes centrales de la gestión de UGT FICA Córdoba en 2025 ha sido la negociación colectiva. A lo largo del año, el sindicato ha participado en la negociación o revisión de aproximadamente 10 convenios colectivos, que han afectado a más de 5.000 personas trabajadoras en la provincia.

Estos procesos negociadores han permitido alcanzar incrementos salariales medios situados entre el 3 y el 4 %, así como la inclusión de cláusulas de revisión salarial para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación. Además, se han logrado avances en materias como la jornada laboral, las licencias y permisos, la estabilidad en el empleo y la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral.

Especial relevancia han tenido también las medidas incorporadas en materia de igualdad, conciliación y corresponsabilidad, así como el refuerzo de la prevención de riesgos laborales en sectores especialmente expuestos. “Para UGT FICA Córdoba, la negociación colectiva sigue siendo la principal herramienta para transformar la realidad laboral y garantizar derechos”, subraya Lopera.

Defensa de derechos y resolución de conflictos

La acción sindical de UGT FICA Córdoba durante 2025 se ha caracterizado también por una intensa labor de defensa de derechos individuales y colectivos. A lo largo del año, el sindicato ha intervenido en alrededor de 40 conflictos colectivos, relacionados con despidos, sanciones, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o incumplimientos de convenio.

Desde la federación ugetista informan que se han atendido más de 100 casos individuales, ofreciendo asesoramiento jurídico y sindical a personas trabajadoras que han visto vulnerados sus derechos. Según los datos internos ofrecidos por UGT FICA, aproximadamente un 70 % de estos casos han tenido una resolución favorable total o parcial.

Los ugetistas hacen especial hincapié en que “siempre que ha sido posible, se ha priorizado el diálogo social y la negociación como vía para resolver los conflictos, sin descartar la vía judicial cuando la situación lo ha requerido” y que “esta combinación de firmeza y responsabilidad ha sido clave para mantener la estabilidad laboral en numerosos centros de trabajo”.

Comunicación y visibilidad sindical

Otro de los aspectos relevantes de la gestión en 2025 ha sido el refuerzo de la comunicación sindical. UGT FICA Córdoba ha emitido cerca de 50 notas de prensa y comunicados, manteniendo una presencia constante en medios de comunicación provinciales y sectoriales.

Antonio Lopera indica al respecto que “el objetivo ha sido doble, por un lado, visibilizar los logros sindicales y la acción desarrollada y, por otro, trasladar a la sociedad cordobesa la importancia del sindicalismo como herramienta de cohesión social y defensa de derechos, y esta estrategia comunicativa ha contribuido a reforzar la imagen pública del sindicato y a acercar su labor a la ciudadanía”.

Valoración global de la gestión

En definitiva, concluye Lopera, “la gestión realizada por UGT FICA Córdoba durante el año 2025 se valora de forma muy positiva, tanto desde el punto de vista organizativo como desde la perspectiva de los resultados obtenidos, y la consolidación del liderazgo sindical, el crecimiento de la afiliación, los avances en negociación colectiva y la capacidad de intervención en conflictos laborales configuran un balance claramente favorable no ya para este sindicato sino, de manera muy especial, para la defensa y ampliación de derechos de las personas trabajadoras en nuestra provincia”.

Para la organización, estos resultados son “el reflejo de un proyecto sindical coherente, unitario y comprometido con la defensa de la clase trabajadora y, al mismo tiempo, asumimos los retos futuros con responsabilidad, conscientes de que el contexto económico y social seguirá planteando desafíos importantes”.

Mirando al futuro

De cara a los próximos años, UGT FICA Córdoba se marca como prioridades seguir ampliando la representación sindical, reforzar la atención individual a las personas trabajadoras y continuar mejorando salarios y condiciones laborales. Del mismo modo, continuar con la adaptación a los cambios productivos, la defensa del empleo de calidad y el fortalecimiento del diálogo social seguirán siendo ejes fundamentales de la acción sindical, informan.

El secretario general del sindicato en Córdoba finalizó indicando que “con el respaldo mayoritario de las personas trabajadoras, UGT FICA Córdoba afronta el futuro con determinación, reafirmando su compromiso de seguir siendo la principal referencia al ser la primera fuerza sindical en la provincia y una herramienta útil para la defensa de los derechos laborales”.