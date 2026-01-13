Los Tribunales de Cuentas europeos pactan impulsar la perspectiva de género en la fiscalización del sector público

La reunión de alto nivel de presidentas de Tribunales de Cuentas europeos, que se ha celebrado los días 12 y 13 en Madrid y ha congregado a nueve representantes de las entidades fiscalizadoras superiores, junto con una representante de Ucrania y la Defensora del Pueblo Europeo, como institución invitada, ha concluido con la firma de la Declaración de Madrid, que contiene cinco compromisos, entre ellos el de "impulsar la integración de la perspectiva de género" en los informes, auditorias y la actuación de control externo que estas instituciones realizan, "contribuyendo así a una mayor eficacia institucional, equidad y sensibilidad".

El Tribunal de Cuentas español lleva, de hecho, años fiscalizando la igualdad, como uno de sus objetivos transversales, junto con la sostenibilidad y la transparencia, en los informes y estudios que realiza sobre presupuestos o contrataciones de las administraciones públicas, con el fin de comprobar si el principio constitucional se traslada a las decisiones, recursos, ejecución y resultados concretos del sector público.

Así, el número de informes fiscalizadores con análisis sobre el cumplimiento de los principios y normativas sobre igualdad ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años, al pasar del 51% de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas español en 2022 al 70,6% en 2025. Y su presidenta, Enriqueta Chicano, es una de las presidentas de entidades fiscalizadoras superiores que ha impulsado la reunión de alto nivel en Madrid; que ha tenido como objetivo visibilizar la presencia creciente de mujeres en posiciones de máxima responsabilidad, en órganos de control externo de las administraciones, y compartir pautas para conectar los objetivos paritarios con la rendición de cuentas. Asimismo, el foro ha impulsado el valor fundacional de la UE en torno a la igualdad como ámbito verificable y evaluable a través de la autitoría pública.

La declaración final

La cumbre ha terminado con una declaración final, en el que las congregadas "reafirman el compromiso de promover la igualdad de género en todos los niveles" de las entidades fiscalizadoras superiores e impulsar políticas que favorezcan el acceso igualitario de las mujeres a puestos de liderazgo. Asimismo, han acordado la inclusión de este tema en las agendas de sus entidades y mantener una cooperación continua entre las participantes con otras instituciones internacionales, "con el fin de fortalecer el liderazgo femenino" en el ámbito de la auditoría pública y gobernanza institucional.

El encuentro ha reunido por primera vez a las presidentas de las entidades fiscalizadoras de Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Grecia, Lituania, Portugal, Rumania, Suecia y Ucrania. Además, ha participado como institución invitada la Defensora del Pueblo de la UE, Teresa Anjinho, y ha intervenido la secretaria segunda del Congreso de los Diputados, Isaura Leal Fernández.

Durante el encuentro, Chicano ha subrayado que “la igualdad entre mujeres y hombres no es una opción política, sino una responsabilidad institucional” y que “evaluar la igualdad a través de la fiscalización del sector público contribuye a mejorar la eficacia de las políticas públicas y a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.