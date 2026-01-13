La resaca de la Navidad bate, en el Centro Comercial El Arcángel, el récord de visitantes

El Arcángel ha vivido sin duda una de las mejores campañas navideñas de su historia, consolidándose como un espacio comercial único en la provincia gracias a la combinación de comercio local cordobés con grandes operadores nacionales e internacionales.

Esta pasada Navidad, el centro comercial ha sido un hervidero de personas que han ido a realizar sus compras o a disfrutar de una jornada de ocio en sus instalaciones, alcanzando niveles récord de visitantes y ventas.

Crecen los visitantes

Con un aire renovado para hacer su estancia mucho más agradable y confortable, el Arcángel ha cerrado un año de éxitos, con afluencias que han crecido exponencialmente, alcanzando los casi siete millones de visitantes, lo que supone un 77 % de incremento desde la pandemia. Este crecimiento coincide con la entrada de importantes marcas de ocio y restauración como Cines Axion, Ozone Bowling, Taco Bell, Popeyes, entre otros. Además de la entrada del supermercado Supeco y más recientemente del gimnasio Fitness Park.

Una oferta comercial completa y diversa

Este centro comercial, conformado como una multipropiedad entre los que se encuentran propietarios y empresas de carácter nacional como Veracruz Properties Socimi, SA (mayor propietario), Numulae Gestión de Servicios Socimi, S.A., o Gesem Retails Centros Comerciales (que incorporan a sus locales grandes marcas comerciales), así como una gran cantidad de propietarios cordobeses, absolutamente esenciales para el centro debido a la oferta de marcas locales y regionales. El Arcángel ofrece un mix comercial completo y diverso, donde los visitantes y turistas de Córdoba pueden disfrutar de una experiencia completa con los mejores operadores de textil tales como Primark, Lefties, C&A, Springfield, entre otros; una amplia oferta de tiendas especializadas en perfumería y cosmética como Druni o Primor, y distintas tiendas especializadas de juguetes, telefonía, joyería y complementos.

Decoración navideña del centro comercial. / El Arcángel

Asimismo, desde Veracruz Properties se ha venido impulsando un giro estratégico del centro apostando de forma clara por el ocio y la restauración como motor de atracción y fidelización, fruto de ello es la apertura de la gran zona de recreativos y bolera Ozone, las salas de Cine Axion y una amplia y nueva oferta de restauración y hostelería con operadores como La Mafia, Popeyes, Taco Bell o Padthaiwok, que se suman a los ya presentes como McDonald's, Pomodoro, 100 Montaditos o Pan’s & Company, entre otros.

Ocio, moda y restauración

Además, el Arcángel cuenta con un gran supermercado Supeco del Grupo Carrefour, donde los clientes han podido realizar sus compras de navidad, adquiriendo los mejores productos al mejor precio. Completando la oferta del centro comercial está la cadena de gimnasios Fitness Park, con más de 1.400 metros cuadrados de superficie y que cuenta con las mejores máquinas para realizar los entrenamientos y rutinas. Incluso en estas fiestas de excesos ha recibido cada día la visita de los cientos de clientes inscritos en este gimnasio.

Esta gran oferta de las mejores marcas en ocio, moda y restauración, con un fuerte peso en comercio local, hace del Arcángel el principal centro comercial de la provincia de Córdoba y el más visitado. El éxito de este modelo se ha traducido en un importante incremento de ventas durante la campaña navideña y en el anuncio del 100 % de ocupación de todos sus locales, con la inminente apertura de dos nuevos locales de restauración especializados en comida japonesa: Sushi Seven y Onakasita.

El centro comercial durante la Navidad. / El Arcángel

Todo este proyecto es posible gracias a la confianza de los millones de clientes que encuentran un Arcángel totalmente renovado, vibrante y que, con su lema 'Arcángel, un centro con Alma', se posiciona como patrimonio de los cordobeses y de la ciudad. «Por muchos años más de esplendor del Arcángel, a todos nuestros clientes y visitantes, ¡gracias por elegirnos!», indican desde el centro comercial.