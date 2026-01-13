Un importante cambio en el tiempo llega a Córdoba: las secadoras, las mejores aliadas

La leve tregua con cielos soleados, temperaturas máximas agradables y ausencia de lluvia se ha acabado. Un importante cambio en el tiempo llega al conjunto de la provincia de Córdoba, con la primera de unas cuantas borrascas enlazadas que traerán abundantes precipitaciones durante lo que queda de semana.

Las lluvias comenzarán esta misma tarde y harán de las secadoras nuestras mejores aliadas para sobrellevar varios días sin apenas respiro. Las azoteas quedarán bien cerraditas y los balcones solo serán ocupados por las macetas y las plantas de interior. Ninguna concesión a los aires primaverales para un clima que será plenamente invernal. De momento, las temperaturas respetarán, con mínimas no muy agresivas y máximas bastante aceptables. Pero, en el medio plazo, hay que apuntar a un más que probable descenso térmico, a tenor del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de hoy martes, 13 de enero, tendremos cielos nubosos aumentando a cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en ascenso, localmente notable en las mínimas. Vientos de componente sur, flojos a moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 18º; en Lucena, entre 7º y 16º; en Pozoblanco, entre 6º y 13º, y en Priego, entre 5º y 15º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Para mañana miércoles, 14 de enero, la Aemet prevé cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día; abriéndose claros al final del día. Temperaturas en descenso salvo en la Campila, que registrará mínimas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 14º; en Lucena, entre 6º y 13º; en Pozoblanco, entre 4º y 12º, y en Priego, entre 5º y 12º.