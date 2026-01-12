Las nuevas borrascas atlánticas amenazan con fuertes lluvias y Córdoba no escapa a la advertencia de la Aemet

Tras varios días de un importantísimo frío, con temperaturas bajo cero durante la madrugada tanto en Córdoba como en diversos puntos del norte y el sur de la provincia, la nueva semana llega y lo hace con un importante cambio en la previsión meteorológica. Según apunta la Aemet en una importante advertencia en sus redes sociales, el frío dará paso a unas importantes borrascas atlánticas que provocarán "lluvias en el oeste peninsular en los próximos días". Las precipitaciones se extenderán hacia el este, aunque sin llegar al área mediterránea.

Así que, tras la camiseta térmica y el edredón doble, ahora toca rescatar el paraguas y sacar el chubasquero del armario. No obstante, en las próximas horas viviremos una especie de 'tregua climática', sin previsión de lluvia durante todo el día y con temperaturas máximas que pueden superar los 16 grados en la parte central de la tarde.

Las temperaturas mínimas, además, irán en aumento durante los próximos días, y tendremos noches, incluso, con el termómetro bajando solo hasta los 7º y buena parte de la madrugada por encima de los 10º. Y es que a partir del martes las lluvias serán constantes, con una serie de borrascas continuadas y entrelazadas que además de las precipitaciones, también provocarán un aumento térmico durante las noches.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy lunes, 12 de enero, habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Intervalos de nubes bajas y brumas o nieblas matinales en el norte de la provincia. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 16º; en Lucena, entre 6º y 16º; en Pozoblanco, entre 1º y 14º, y en Priego, entre 4º y 16º.

El tiempo en Córdoba este martes

Para mañana martes, 13 de enero, la Aemet espera cielos nubosos aumentando a cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en ascenso, localmente sin cambios. Vientos de componente sur, flojos a moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 19º; en Lucena, entre 7º y 16º; en Pozoblanco, entre 6º y 13º, y en Priego, entre 5º y 15º.