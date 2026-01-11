Córdoba, bajo cero: el termómetro cae y la provincia se despide 'congelada' del fin de semana

Congelada. Así se encuentra la provincia de Córdoba en un fin de semana plenamente invernal, con abundantes nieblas y bajas temperaturas que han afectado tanto a puntos del norte y el sur como a la propia capital. Así, esta pasada madrugada varias estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han registrado temperaturas bajo cero. Se llevan la palma Espiel y Valsequillo, con -0,6º, seguidas de Priego de Córdoba -0,5º, Hinojosa (-0,1º) y la propia Córdoba Aeropuerto (-0,1º).

Además, el pronóstico para las próximas horas no es, para nada, halagüeño. Aunque en la capital parece que la niebla se va abriendo, el sol sigue sin calentar, y las temperaturas máximas, aunque en ligero ascenso, ni siquiera rebasarán los 15 grados en las horas centrales de la tarde.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Aunque bien es cierto que durante la próxima semana el termómetro irá subiendo (muy poco a poco), no es menos verdadero que regresarán las lluvias, los cielos nublados y, además, las nevadas en algunos puntos de la provincia. No es de descartar que vuelvan las mañanas de nieblas densas. En definitiva, el invierno en su cruda extensión sin atisbos de treguas térmicas a la vista.

No obstante, centrándonos en el pronóstico concreto de hoy domingo, 11 de enero, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

La estación de la Aemet en el Aeropuerto de Córdoba registró temperaturas bajo cero a las 08.30 horas de esta mañana. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 1º y 14º; en Lucena, entre 3º y 12º; en Pozoblanco, entre 1º y 11º, y en Priego, entre 1º y 11º.

El tiempo en Córdoba este lunes

Para mañana lunes, 12 de enero, la Aemet espera cielos nubosos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 16º; en Lucena, entre 5º y 16º; en Pozoblanco, entre 1º y 14º, y en Priego, entre 3º y 16º.