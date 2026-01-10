¿Hasta cuando tendremos la densa niebla sobre Córdoba? ¿Veremos hoy un 'sol que caliente'? Esto dice la Aemet

La ciudad de Córdoba sigue bajo una densa niebla que convierte las vistas de la ciudad en una postal de las que se recuerdan con el paso de los meses. Son más de 24 horas seguidas en las que el sol, que en realidad reinó sobre las nubes desde el mediodía de ayer, apenas ha calentado, ya que las brumas impiden que pueda hacer efecto y secar la ropa que tantos cordobeses se afanan por volver a guardar en sus armarios.

Las azoteas aguardan al sol y este lo intenta, aunque a tenor del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aún tendremos unas cuantas horas de este curioso fenómeno atmosférico que es bastante más habitual durante las mañanas invernales, pero que se ha apoderado de Córdoba y se niega a marcharse.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

¿Qué es la niebla y por qué dura tanto?

La niebla es un fenómeno atmosférico que se produce cuando el aire cercano al suelo se enfría lo suficiente como para que el vapor de agua que contiene se condense en diminutas gotas en suspensión. Estas gotas reducen de forma notable la visibilidad, a veces por debajo de los 100 metros.

El tiempo por horas en Córdoba. / Aemet

La niebla es más frecuente en noches despejadas y frías, en zonas húmedas o cerca de ríos, y se disipa cuando el sol calienta el aire y la humedad vuelve a evaporarse. Al encontrarnos ante temperaturas tan bajas, tanto las mínimas como las máximas, el sol no consigue apretar lo suficiente para que esta bruma se disipe. De todos modos, según la Aemet, alrededor de las 12.00 horas debería marcharse esta niebla de la ciudad cordobesa.

Y centrándonos ya en el pronóstico general para hoy sábado, 10 de enero, tendremos intervalos de cielos nubosos, con nubes bajas matinales y altas el resto del día. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas en descenso, localmente sin cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 14º; en Lucena, entre 4º y 10º; en Pozoblanco, entre 2º y 9º, y en Priego, entre 2º y 10º.

El tiempo en Córdoba este domingo

Para mañana domingo, 11 de enero, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 14º; en Lucena, entre 3º y 12º; en Pozoblanco, entre 2º y 11º, y en Priego, entre 2º y 11º.