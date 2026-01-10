El restaurante de las exmonjas de Belorado, en riesgo de cierre al renunciar la cocinera

El restaurante que las exmonjas de Belorado abrieron en Arriondas (Asturias) se encuentra cerrado temporalmente y puede que no vuelva a abrir bajo su gestión, al haber dejado temporalmente el grupo de exreligiosas la que ejercía principalmente como cocinera, conocida entre ellas como "sor Myriam, la monja repostera".

El portavoz de este grupo de exmonjas, Francisco Canals, anunció esta marcha de madrugada, en una entrevista en TVE, y esta mañana, en declaraciones a EFE, ha reconocido que el futuro del restaurante está en el aire como consecuencia de la decisión de esta mujer, de 42 años y origen valenciano, que ha anunciado que deja el grupo al menos un año por motivos de salud.

Sor Myriam ingresó en el convento de Belorado cuando tenía 18 años, por lo que lleva más de 23 años dedicada a esta vida religiosa, agitada desde 2024, cuando optaron por romper con la Iglesia Católica y fueron excomulgadas por un delito canónico de cisma.

"No puede más, está rota emocionalmente", ha resumido Canals, convencido de que todo lo que han vivido estas religiosas en los últimos meses ha hecho mella en todas ellas, con el siguiente trago previsto para el próximo 10 de febrero, cuando está previsto el desahucio del monasterio de Belorado (Burgos), donde actualmente se encuentran congregadas las exreligiosas.

No obstante, según Canals, sor Myriam se encuentra aún en Arriondas, a la espera de decidir dónde pasa este año de transición vital, bajo la figura canónica de "ausencia comunitaria temporal", aunque su intención es comenzar a trabajar como cocinera, según el portavoz del grupo.

"Quiere despejarse y luego pensará si vuelve", ha añadido Canals, quien ha reconocido que puede que dentro de un año no haya un lugar al que volver, en referencia a lo que pueda ocurrir con los procesos judiciales a los que se enfrentan las exreligiosas, principalmente por el posible desahucio del convento de Belorado.

Actualmente, con la marcha de esta exreligiosa, son siete las mujeres de entre 32 y 60 años las que integran el grupo de Belorado, aunque se desplazan también al convento de Orduña (Vizcaya) y al restaurante de Arriondas, después de que las cinco de mayor edad fueran desalojadas por la Guardia Civil para proteger su bienestar.

El portavoz ha asegurado que la Navidad ha servido para unir más al grupo y ha descartado que la marcha de sor Myriam tenga que ver con un enfado o diferencias entre ellas, sino que se trata de una decisión personal, fruto del desgaste emocional de estos meses.