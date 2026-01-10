Solo uno de cada cuatro hogares en España tiene detector de humos: "Evitarían el 80% de muertes"

España ha vivido una Navidad trágica de incendios de viviendas, con 21 personas fallecidas en apenas 14 días, entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, el doble prácticamente que el año anterior, cuando hubo 11 muertos. La sobrecarga eléctrica, el mal estado de los aparatos o el aumento de personas mayores que viven solas están detrás de estos siniestros que en los últimos años están alcanzando cifras de récord: en 2024 hubo 162 muertos en 19.411 incendios en viviendas, la segunda cifra con más siniestros mortales tras 2023, cuando hubo 173. Las cifras definitivas de 2025 se conocerán en próximas semanas.

La principal causa de fallecimientos en incendios sigue siendo la intoxicación por humo o gases tóxicos, provocando casi el 70% del total de víctimas, por lo que los expertos subrayan la importancia de identificar y reaccionar ante el fuego desde sus primeras fases y para ello es "fundamental" un detector de humos, que se puede comprar desde 15 euros. Un aparato que en países como la vecina Francia, donde es obligatorio, está omnipresente en las viviendas.

"Si miras las estadísticas la mayor parte de los incendios son por las noches y evolucionan muy rápido. Los detectores no son muy caros y con el aviso te da tiempo a salir de casa o si no puedes ya cierras la habitación donde te encuentres antes de que se propague el humo. Lo que te va a matar es inhalar los gases y el humo, y un detector te puede salvar la vida", explica Javier García, jefe de la dotación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Los jóvenes, los más prevenidos

Lo cierto es que como contempla el último 'Estudio de víctimas de incendios en España', elaborado por la Asociación Profesional de Técnicos de Bombero y la Fundación Mapfre, solo uno de cada cuatro hogares en España cuenta en la actualidad con detectores de humos.

De acuerdo al estudio, estos dispositivos son más frecuentes en hogares de personas jóvenes (uno de cada tres) que en los de personas mayores (menos de uno de cada cinco), lo que evidencia una brecha generacional en la prevención.

Las familias con mayores ingresos y con estudios superiores son las más protegidas, mientras que los hogares con menos recursos están más expuestos. A nivel autonómico, Andalucía (34%), Navarra (29%) y Asturias (28%) lideran la instalación, frente a Baleares (11%) y La Rioja (13%), que presentan los niveles más bajos.

Otro dispositivo fundamental en la lucha contra los incendios, especialmente en edificios como las residencias, son los rociadores, unos dispositivos que extinguen el fuego de manera automática, pero los expertos inciden en priorizar el uso del detector, que ayuntamientos como el de Valladolid ya obligan desde el pasado marzo a colocar en las casas de nueva construcción.

"Nuestra recomendación siempre es instalarlo. Como emite una intensidad de sonido enorme cuando estás dormido te puedes despertar y puedes salir de casa", precisa Carlos Touriñán, presidente de la asociación profesional de técnicos de bomberos, que recomienda que si el incendio se origina debajo de la vivienda se permanezca en ella, con las puertas cerradas y toallas húmedas en el suelo. "En este caso la posibilidad de salvarse es mucho mayor que saliendo de casa", aprecia.

Podría obligarse por ley este 2026

En España, este 2026 podría ser el año en el que instalar detectores de humo en las viviendas pase a ser obligatorio. Tras reclamar los expertos la obligatoriedad de los detectores en España, siguiendo el ejemplo de países de su entorno como Francia, Reino Unido o Alemania, en 2022 se creó una comisión de trabajo liderada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para estudiar su implantación. El pasado noviembre se dio un primer paso ya formal para incorporar la instalación de detectores de humo de forma obligatoria en viviendas de nueva construcción, al incluirse la medida en el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), que está en pleno periodo de alegaciones y que entraría en vigor a lo largo de 2026.

Aparte del uso de los detectores, desde Mapfre y la asociación de profesionales de bomberos recomiendan como medida de prevención en los meses de invierno evitar las sobrecargas eléctricas, especialmente por el aumento de dispositivos conectados en los hogares. Asimismo, conviene extremar la precaución con estufas de leña, braseros y materiales que facilitan la propagación del fuego.

También es importante, realzan los expertos en el libro '112 Recomendaciones. Apuntes para un Libro Blanco de la Prevención de Incendios y sus Consecuencias’, revisar el uso de mobiliario, iluminación y elementos combustibles en balcones y terrazas, que pueden aumentar la carga de fuego en las fachadas. Otra medida de seguridad es realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas, que las comunidades de vecinos conozcan las características de sus edificios y que las inspecciones técnicas relacionadas con la protección contra incendios incluyan análisis de protección pasiva.