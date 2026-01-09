Muere Philippe Junot, el primer marido de Carolina de Mónaco y el 'playboy' que abrió la puerta del principado a un 'outsider'

Philippe Junot ha muerto en Madrid a los 85 años. El empresario francés, conocido por el gran público por haber sido el primer marido de Carolina de Mónaco, falleció el 8 de enero de 2026, según ha comunicado su hija mayor, Victoria Junot, en un mensaje de despedida difundido en redes: "Partió (...) en paz, rodeado de su familia" y siendo "abuelo de tres, casi cuatro".

Por ahora, no ha trascendido la causa del fallecimiento.

Madrid, la última postal

Que el final llegara en Madrid encaja con una etapa reciente mucho más doméstica que aquella leyenda de noches largas con la que se le etiquetó durante décadas. Junot llevaba tiempo pasando temporadas en la capital, cerca de su hija Isabelle Junot -casada con Álvaro Falcó, marqués de Cubas-, e incluso llegó a instalarse temporalmente en su casa, según han contado varias revistas.

El hombre incómodo de palacio

Junot fue, en su momento, un 'outsider' en la corte monegasca: sin sangre real y con fama de conquistador. Nacido en París en abril de 1940, Junot era un inversor y promotor inmobiliario.

Su muerte recuerda ahora uno de los momentos más llamativos y controvertidos de la historia de la familia Grimaldi: el 29 de junio de 1978, Carolina de Mónaco, entonces con 21 años recién cumplidos, desafió la voluntad de su padre, Rainiero, y de su madre, la princesa Grace, se casó con Philippe Junot, un empresario francés 17 años mayor que ella, célebre en la Riviera por su carácter mujeriego. Sin linaje noble, igual que la princesa Grace antes de llegar al Principado, Junot era conocido como el rey de la noche en la Costa Azul.

La boda, con más de 800 invitados, desde Ava Gardner hasta los condes de Barcelona, se celebró por todo lo alto.

Pero, como estaba casi escrito, el matrimonio duró poco. El divorcio se formalizó el 9 de octubre de 1980, y la historia siguió arrastrando coletazos canónicos: en 1992, Juan Pablo II aceptó la anulación del matrimonio religioso, tras un proceso largo.

Padre y abuelo

Con el paso del tiempo, Junot fue quedando más como personaje de otra época (ligado al pasado rebelde de Carolina). En España, sin embargo, su apellido siguió circulando por una razón muy actual: su familia.

Siete años después de su etapa con Carolina, contrajo matrimonio con Nina Wendelboe-Larsen, con la que tuvo tres hijos: Victoria, Isabelle y Alexis. Tras romper en 1997, fue padre en 2005 de una cuarta hija, Chloé, junto a la modelo sueca Helén Wendel.

Relación con los Falcó

Junot llevaba un tiempo apartado de la vida pública y las últimas apariciones que ha hecho han sido junto a su hija mediana, Isabelle, con la cual pasaba mucho tiempo en Madrid.

De hecho, una de ellas fue en abril de 2022, en su boda con Álvaro Falcó, primo de Tamara Falcó, a la que Philippe acudió del brazo de su exmujer, Nina, con la cual mantenía una muy buena relación a pesar de haberse divorciado hacía más de dos décadas.