"El material de las sartenes, perfumes y geles pueden afectar a la tiroides"

La psiconeuroinmunología es una ciencia interdisciplinaria que estudia la interacción entre la mente y los sistemas nervioso, endocrino e inmune, revelando cómo nuestras emociones y estrés afectan directamente a nuestra salud física y viceversa, promoviendo un enfoque integral de nutrición, ejercicio, manejo del estrés y estilo de vida para prevenir y tratar enfermedades, desde trastornos autoinmunes hasta problemas emocionales y crónicos. La especialista de Alicante Laura Gómez Moreno nos da las claves.

Año nuevo, propósitos nuevos. ¿Cuáles son los puntos básicos en los que apoyar una alimentación más saludable?

Una alimentación más equilibrada y saludable ahora mismo consiste en buscar el equilibrio a nivel del cuerpo desde dentro, porque una dieta, por ejemplo, restrictiva y de prohibiciones puede desregular el metabolismo de ciertos órganos, genera un desequilibrio, genera un déficit por ejemplo en el tiroides, y que se altere. Yo trabajo desde lo integrativo y lo funcional, basándome sobre todo en lo que es la psiconeuroinmunología. Es decir, cuando viene un paciente, por ejemplo, con una patología, sobre todo a nivel digestivo, que es lo que más llevo, con una dermatitis o una migraña, busco qué lo ha desencadenado o qué desequilibrio hay en el cuerpo que ha llevado a que esa persona tenga esa patología. Esa es la parte que trabajo aquí en consulta.

¿Consiste en un trabajo individualizado con cada paciente?

Exacto. Cada paciente es diferente, cada pauta de cada paciente es distinta y todo eso en consulta se ve desde el principio. Para ir progresando según el objetivo con el que haya venido el paciente a consulta se trabaja en profundidad en cada uno de sus hábitos. No es solo a nivel de la alimentación, sino hábitos de vida, a nivel de eliminación de tóxicos, por ejemplo, de las sartenes, tipo y calidad del sueño, ritmos circadianos, etc

Material nocivo

La nutricionista integrativa Laura Gómez Moreno en su consulta de Alicante / Jose Navarro

¿Qué ocurre con las sartenes?

Hablamos del material con el que están hechas. Porque al final, por ejemplo, cuando hay un hipotiroidismo, el estar cocinando siempre en la misma sartén puede estar alterando la tiroides al paciente (el material de estos utensilios de cocina es el teflón). Al igual que el perfume, geles....hay muchas cosas que intervienen. No es solamente la nutrición basada en el puedes comer esto o lo otro, sino que es un conjunto más integral, más global, que se va aplicando para que la persona haga una serie de cambios en su vida y mejore su salud. He nombrado la tiroides pero puede ser cualquier otro tipo de de patología.

¿Comienza a calar poco a poco esta nueva visión de la alimentación y la nutrición de las personas?

Sí que me gustaría enfocarlo más, que se diera más a conocer y que no se viera la alimentación solamente como algo que tiene que ver con la pérdida de peso o dietas prohibitivas y restrictivas, sino con un enfoque de salud y de calidad de vida.

¿La gente se apunta después de la Navidad a las dietas milagro o se buscan métodos más saludables?

Ahora mismo muchas personas están buscando el tener una alimentación saludable, el encontrarse bien y tener una mejor calidad de vida frente al "quiero perder cinco kilos de peso con una dieta que me prohíba y me quite alimentos" porque al final pasan hambre, no las hacen a gusto y les duran dos meses. Luego las abandonan. Además, a veces se produce el efecto rebote.

¿Realmente ahora comemos tan mal como se dice?

Hay de todo. Lo que ocurre es que hay personas que piensan que lo están haciendo bien, que se están quitando alimentos porque dicen que les sienta mal o creen que tienen un tipo de inflamación determinada, y no son esos los que les perjudican, sino otros. También ocurre que pueden estar combinando alimentos sin saber qué están haciendo bien o no. Por ejemplo, el no ceno para perder peso. A lo mejor la cuestión no es no cenar, sino saber qué cenar.

Perfiles

¿Qué perfil de paciente tiene en consulta? ¿Hay un determinado grupo de personas que se interesa más por la nutrición integral que otros?

Suelen ser más mujeres en edad de menopausia. Entre los 30 y 40 años también vienen por problemas digestivos. Pero, sobre todo, son mujeres.

De las conductas que tenemos, ¿qué está influyendo negativamente en la salud?

Lo primero de todo es el nivel de estrés por la vida que llevamos, que afecta porque perjudica mucho a nivel digestivo. Cuando se altera el estómago ya empiezan las pacientes a reducir y a quitarse comida, comenzando a alterar más el cuerpo. Alteran el metabolismo, la calidad del sueño. Puede llevar a desregular la parte, por ejemplo, del colesterol. Esa restricción o ese "me quito tal alimento porque me sienta mal" tiene su influencia, perjudicando a otras funciones del cuerpo.

Otra imagen de Laura Gómez Moreno / Jose Navarro

¿Se percibe un incremento de las consultas en esta época del año después de la Navidad?

Ahora, cuando empieza el año, es cuando la gente quiere perder peso. Las que quieren perder peso se preocupan más en esta época.

¿Es positivo el ayuno?

El ayuno es un método que ayuda mucho cuando hay resistencia a la insulina, a un cuerpo estresado por inflamación crónica, cuando hay que regenerar tejidos dañados, trabajando desde dentro, reforzando el sistema inmune. Cuando se usa para una pérdida de peso hay que valorarlo y adaptarlo a cada persona, ya que no todas tienen capacidad de poderlo llevar y según como sea el funcionamiento de su organismo le puede ir bien o no. Si el ayuno es muy largo le puede afectar a nivel hormonal o incluso subir el nivel de estrés por el que esté pasando, por eso es importante individualizar a cada persona.

El estómago, el núcleo

¿Cómo ve el papel que tienen actualmente la sociedad de los nutricionistas y dietistas?

Se está haciendo cada vez más hincapié en la parte de cuidarse a través de la alimentación, la gente se está preocupando más por lo que come porque están apareciendo cada vez más patologías., sobre todo enfermedades digestivas; al final, el encontrarte mal del estómago influye en todo porque es con lo que se come. La gente está insistiendo en esto, en cuidar sobre todo la alimentación.

¿Y por qué aparecen más patologías digestivas?

Yo lo enfoco mucho al estrés y a la calidad de vida, pero no podría dar un diagnóstico concreto de que se debe a esto o lo otro porque no lo sabemos. Sé que están apareciendo desde hace cinco años o así, desde entonces se están incrementando. Puede ser por la calidad de los alimentos que cada vez es peor, por más estrés, por el covid y las vacunas, lo desconocemos exactamente. También la pandemia puede ser una razón, el habernos quedado encerrados tanto tiempo de un día para otro, eso a nivel emocional nos afectó muchísimo.