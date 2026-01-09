Córdoba, bajo una densa 'niebla londinense': el frío da una tregua pero el sol seguirá sin calentar

Córdoba ha amanecido bajo el manto de una densa niebla que se une a las leves lluvias registradas esta pasada madrugada, y que han convertido los cielos de la ciudad en una auténtica réplica de una mañana londinense. Aunque el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habla de cielos que pueden abrirse durante la tarde, la realidad es que el sol seguirá sin calentar. Por la mañana, por la niebla y las nubes, y por la tarde, porque cuando se abran claros, será ya en las últimas horas antes de que anochezca.

De hecho, en próximos días, el tiempo seguirá siendo frío. Las lluvias desaparecerán el fin de semana pero para darse la mano con nuevas mínimas cercanas al 0 grados y máximas que, eso sí, superarán los 10º.

La Aemet tiene previsto que a partir de la próxima semana puedan ir aumentando las temperaturas. "Durante la semana del 12 al 18 de enero llegarán a la península frentes asociados a borrascas atlánticas, con lluvias en buena parte del territorio y temperaturas superiores al promedio normal de la época", explica la agencia oficial.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

De todos modos, centrándonos en el pronóstico para hoy viernes, 9 de enero, tendremos cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, abriéndose claros por la tarde. Brumas matinales. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 13º; en Lucena, entre 4º y 11º; en Pozoblanco, entre 4º y 12º, y en Priego, entre 1º y 10º.

El tiempo en Córdoba este sábado

Para mañana sábado, 9 de enero, la Aemet prevé intervalos de cielos nubosos de nubes bajas por la mañana; sin descartar brumas y bancos de niebla; y de nubes altas el resto del día. Temperaturas con pocos cambios, localmente en descenso. Vientos en general flojos de componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 1º y 14º; en Lucena, entre 4º y 10º; en Pozoblanco, entre 3º y 10º, y en Priego, entre 2º y 9º.