Más frío y paraguas a mano en Córdoba: la Aemet advierte de que el termómetro seguirá 'jugando' con los 0 grados

Córdoba mantiene las temperaturas gélidas con las que ha iniciado 2026 y continuará haciéndolo, además, en los próximos días. El termómetro amaga con regresar a los registros en negativo y jugará con los 0 grados, aunque sin alcanzarlo, de acuerdo con las previsiones difundidas hasta el momento para la provincia. El frío, por tanto, envolverá el regreso a las clases y a la actividad para muchos profesionales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afirma que este jueves ya se ha producido una significativa subida de las temperaturas mínimas en Andalucía, aunque en el caso de Córdoba esto solo se traduce en pasar del termómetro en negativo a los 0,2 grados centígrados registrados de mínima en el embalse de Guadanuño. En la estación del aeropuerto, que suele tomarse como referencia para la capital, la mínima, hasta las 8.30 horas, ha estado en 4,6 grados. La temperatura más baja de la provincia se ha detectado en Priego y ha sido de 0,1 grados.

Córdoba y Andalucía se libran, por tanto, de los avisos naranja y amarillo activados hoy en buena parte de España por fenómenos meteorológicos adversos (costeros, viento y niebla) relacionados con la llegada de la nueva borrasca Goretti, que ha provocado un temporal marítimo que afecta, principalmente, a comunidades del norte del país.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Córdoba tendrá este jueves cielos nubosos con nubes bajas y brumas matinales, que quedarán poco nubosos por el día. Además, las temperaturas irán en ascenso. La Aemet también espera heladas débiles en el norte de la provincia, en tanto que los vientos serán flojos y variables, con predominio de la componente oeste por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 1º y 12º centígrados; en Lucena, entre 2º y 11º; en Pozoblanco, entre 1º y 10º, y en Priego, entre 0º y 10º.

El tiempo en Córdoba este viernes

Para mañana viernes, 9 de enero, la Aemet prevé cielos nubosos acompañados de precipitaciones débiles. Asimismo, indica que las temperaturas irán en ascenso. Los vientos serán de componente oeste, y oscilarán de flojos a moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 13º; en Lucena, entre 4º y 12º; en Pozoblanco, entre 5º y 13º, y en Priego, entre 2º y 10º.