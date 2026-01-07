El tiempo
Córdoba registra -3,7 grados este miércoles y se prepara para recibir a la borrasca Goretti
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para hoy y mañana jueves
Córdoba ha registrado una temperatura mínima de -3,7 grados centígrados este miércoles, en la estación del aeropuerto, y las previsiones apuntan que el frío se mantendrá en la capital y en la provincia durante las próximas horas. Guantes y bufandas continuarán siendo los imprescindibles si se quiere salir de casa para disfrutar del último día de las vacaciones escolares. El termómetro, además, seguirá sin dar tregua mañana jueves, cuando se espera la formación de una nueva borrasca de gran impacto: Goretti.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que la provincia sale hoy, a partir de las 9.00 horas, del aviso amarillo por frío. Sin embargo, las máximas continuarán siendo bajas. Además, a pesar de que no hay probabilidades de lluvia, el sol se ocultará detrás de las nubes desde el mediodía. A lo largo de la semana, las temperaturas se suavizarán, aunque el cielo permanecerá nublado la mayor parte del tiempo. Además, la Aemet anuncia probabilidades elevadas de precipitación para el próximo lunes.
Las previsiones apuntan, además, que este miércoles no se pueden descartar precipitaciones débiles dispersas y ocasionales; e indican que los cielos serán nubosos por la tarde. Las temperaturas mínimas irán en descenso en la provincia. Así las cosas, se esperan heladas débiles generalizadas, localmente moderadas. Los vientos serán flojos y variables, con predominio de la componente oeste por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre -2º y 10º; en Lucena, entre 0º y 7º; en Pozoblanco, entre -3º y 8º, y en Priego, entre -2º y 6º.
El tiempo en Córdoba este jueves
Para mañana jueves, 8 de enero, se esperan cielos nubosos con nubes bajas y brumas matinales; tendiendo a abrirse claros a partir de mediodía. La Aemet prevé que las temperaturas se encontrarán en ascenso. Por otro lado, los vientos serán flojos y variables, con predominio de la componente oeste por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 1º y 13º; en Lucena, entre 2º y 11º; en Pozoblanco, entre 2º y 10º, y en Priego, entre 0º y 10º.
