TRAGEDIA
Muere una mujer en el incendio de una casa en Antequera (Málaga)
Los bomberos han rescatado a un hombre del inmueble
Una mujer de 73 años ha fallecido en el incendio de una casa en Antequera, en Málaga, durante la madrugada de este martes, inmueble de donde los bomberos han rescatado a un hombre de 52 años, que ha sido evacuado al hospital de esa ciudad.
Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han informado de que el fuego ha afectado a la totalidad de la vivienda, de dos plantas, situada en la Plaza Comercio.
Según han indicado desde el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se produjo sobre las 23.45 horas de este lunes, cuando los vecinos alertaron de la existencia de llamas en esa casa.
Al lugar se desplazaron efectivos de bomberos y de Policía Local y Nacional, además de los sanitarios del servicio de Emergencias Sanitarias 061, que certificaron el fallecimiento de la mujer en el inmueble siniestrado.
