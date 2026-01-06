Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

España, en alerta generalizada por frío, nieve y viento: Guadalajara, en nivel rojo por hasta -15 ºC

Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta son las únicas que se libran del temporal gélido

Dos niños caminan mientras nieva.

Dos niños caminan mientras nieva. / EP

EFE

Madrid

Casi toda España, menos Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta, está en alerta por frío, nevadas, vientos fuertes o fenómenos costeros a cuenta de la borrasca Francis y de sucesivos frentes, con seis regiones en aviso naranja por riesgo importante y la provincia de Guadalajara en rojo, por -15 ºC.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, partes de Aragón, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco están bajo alerta naranja por nevadas, temperaturas mínimas y vientos.

En concreto, puede acumularse un espesor de nieve de 10 centímetros en el centro y el valle de Villaverde, en Cantabria, donde se esperan copos en torno a 400-600 metros, y de 5 centímetros en el norte de Burgos y el condado de Treviño, y en la cuenca del Nervión y en la llanada alavesa, sobre 500 ó 600 metros.

Vista de la nieve en Ávila (centro de España) este lunes que ha registrado temperaturas de menos seis grados durante la madrugada. EFE/ Raúl Sanchidrián. Sustituye texto/Añade video

Vista de la nieve en Ávila. / RAÚL SANCHIDRIÁN / EFE

Las parameras de Molina (Guadalajara) están hasta las nueve de la mañana de este martes en aviso rojo, que implica peligro extraordinario, por temperaturas mínimas de 15 grados bajo cero.

Temperaturas inferiores a 10 grados bajo cero se pueden registrar en el Pirineo oscense, Albarracín, Jiloca Gúdar y Maestrazgo (Teruel), en el Pirineo de Girona y en el de Lleida y en el valle de Arán, en todos con alerta naranja hasta las nueve de la mañana.

La zona del Ampurdán, en Girona, también tiene una alerta naranja por fenómenos costeros, con vientos de 60 a 75 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros (sin descartarse picos de ocho metros), así como la costa de Menorca, donde el viento soplará entre 55 y 70 kilómetros por hora y las olas podrían alcanzar los cinco metros.

10/01/2024 Una mujer sujeta un paraguas mientras camina por una calle de nieve, a 10 de enero de 2024, en Jaca, Huesca, Aragón (España). La DANA ha llegado a Aragón con lluvia, frío y nieve, poniendo en alerta a los servicios de protección civil de la comunidad. Los primeros copos de nieve ya han empezado a caer en el norte de Huesca y han dejado varias carreteras afectadas por la nieve. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hablan de que el temporal dejará espesores de hasta 15 centímetros en varias comarcas de la Provincia de Huesca. SOCIEDAD Verónica Lacasa - Europa Press

Una mujer sujeta un paraguas mientras camina por una calle de nieve / Veronica Lacasa / Europa Press

En aviso amarillo por costeros están varias comunidades con costa, incluida Canarias y el resto de Baleares, así como Melilla.

Amarillo igualmente en otras áreas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Navarra, bien por nevadas o bien por bajas temperaturas, como los -6 grados que se prevén en Soria o en la serranía de Cuenca.

