La Aemet advierte de heladas en Córdoba: un frío arrebatador toma la provincia y hasta aquí bajará el termómetro

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado hoy martes, 6 de enero, el aviso naranja por temperaturas muy bajas en diversas zonas del norte del país, en especial en la zona de los Pirineos, donde se bajará de -10 grados. Aunque en el conjunto de la provincia de Córdoba no hay ninguna alerta oficial, el termómetro descenderá por debajo de 0 en amplias zonas. Las heladas serán muy importantes y la capital no se librará del importante bajón térmico.

Sus Majestades de Oriente han llegado esta noche y además de los regalos que inundan de felicidad los hogares de los cordobeses, también han traído con ellos un frío arrebatador que se quedará durante varios días y marcará la tónica climática.

El reverso de este cambio en el tiempo es la marcha de la borrasca Francis y el adiós a las lluvias. El sol no calentará, pero al menos estará presente y permitirá que se pueda disfrutar de las terrazas en una jornada festiva en la que, no obstante, habrá que abrigarse, y muy bien. Las máximas apenas rozarán los 11º en Córdoba, y en varios puntos de la provincia ni siquiera superarán los 5º. Braseros, ropas de camilla, calefactores y bombas de calor funcionarán a pleno rendimiento.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

En todo caso, y centrándonos en el pronóstico concreto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy martes, 6 de enero, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas del sur. Heladas débiles en amplias zonas, moderadas en las sierras. Vientos flojos de componente norte, con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 0º y 11º; en Lucena, entre 0º y 7º; en Pozoblanco, entre -3º y 7º, y en Priego, entre -3º y 5º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Para mañana miércoles, 7 de enero, la Aemet prevé cielos con intervalos nubosos aumentando a nubosos por la noche. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Heladas débiles localmente moderadas. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre -2º y 10º; en Lucena, entre -1º y 8º; en Pozoblanco, entre -3º y 7º, y en Priego, entre -2º y 7º.