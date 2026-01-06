El tiempo
La Aemet advierte de heladas en Córdoba: un frío arrebatador toma la provincia y hasta aquí bajará el termómetro
Esta es la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado hoy martes, 6 de enero, el aviso naranja por temperaturas muy bajas en diversas zonas del norte del país, en especial en la zona de los Pirineos, donde se bajará de -10 grados. Aunque en el conjunto de la provincia de Córdoba no hay ninguna alerta oficial, el termómetro descenderá por debajo de 0 en amplias zonas. Las heladas serán muy importantes y la capital no se librará del importante bajón térmico.
Sus Majestades de Oriente han llegado esta noche y además de los regalos que inundan de felicidad los hogares de los cordobeses, también han traído con ellos un frío arrebatador que se quedará durante varios días y marcará la tónica climática.
El reverso de este cambio en el tiempo es la marcha de la borrasca Francis y el adiós a las lluvias. El sol no calentará, pero al menos estará presente y permitirá que se pueda disfrutar de las terrazas en una jornada festiva en la que, no obstante, habrá que abrigarse, y muy bien. Las máximas apenas rozarán los 11º en Córdoba, y en varios puntos de la provincia ni siquiera superarán los 5º. Braseros, ropas de camilla, calefactores y bombas de calor funcionarán a pleno rendimiento.
En todo caso, y centrándonos en el pronóstico concreto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy martes, 6 de enero, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas del sur. Heladas débiles en amplias zonas, moderadas en las sierras. Vientos flojos de componente norte, con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 0º y 11º; en Lucena, entre 0º y 7º; en Pozoblanco, entre -3º y 7º, y en Priego, entre -3º y 5º.
El tiempo en Córdoba este miércoles
Para mañana miércoles, 7 de enero, la Aemet prevé cielos con intervalos nubosos aumentando a nubosos por la noche. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Heladas débiles localmente moderadas. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre -2º y 10º; en Lucena, entre -1º y 8º; en Pozoblanco, entre -3º y 7º, y en Priego, entre -2º y 7º.
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- Guía de la Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba 2026: recorrido, horario y los desfiles en los barrios y barriadas
- Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
- La cabalgata de Reyes Magos de Ciudad Jardín: horario, recorrido y Cristian Carracedo como Rey Melchor