¿Lloverá durante la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba y provincia? Este es el pronóstico de la Aemet

Miles de niños de Córdoba y provincia aguardan las últimas horas previas a la noche más mágica del año, con la llegada de Sus Majestades de Oriente, los Reyes Magos, cargados de regalos, para disfrutar con su familia de los deseos hechos realidad. Sin embargo, antes de que llegue ese momento en el que tratarán de conciliar el sueño para descubrir, al despertar mañana, la pila de juguetes y detalles, tendrán un maravilloso aperitivo: la Cabalgata.

Ya son varios los ayuntamientos de la provincia, como el de Lucena o el de Puente Genil, que han retrasado unas horas sus desfiles de Reyes Magos ante la gran probabilidad de lluvias durante la primera parte de la tarde. No lo ha hecho el de la capital cordobesa, que mantiene el cronograma previsto, aunque en las próximas horas lloverá, ya que la borrasca Francis sigue dejando a su paso una gran inestabilidad atmosférica en Andalucía. No hay que descartar, incluso, nevadas en los puntos más elevados de la provincia de Córdoba -la cota de nieve ha descendido hasta los 1.200 metros-, así como en zonas de Granada y Almería.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, y centrándonos en el pronóstico concreto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy lunes, 5 de enero, tendremos cielos nubosos con precipitaciones débiles, abriéndose claros durante la tarde. Cota de nieve descendiendo a 1200 metros. Temperaturas en descenso, notable para las mínimas, que se registrarán al final del día. Heladas débiles en el norte de la provincia. Vientos de componente norte flojos, aumentando durante la tarde.

El pronóstico del tiempo, hora a hora, durante la Cabalgata de Reyes Magos. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 14º; en Lucena, entre 3º y 12º; en Pozoblanco, entre -1º y 8º, y en Priego, entre 0º y 11º.

El tiempo en Córdoba este martes

Para mañana martes, 6 de enero, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas del sur. Heladas débiles en amplias zonas, moderadas en las sierras. Vientos flojos de componente norte, con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 0º y 11º; en Lucena, entre -1º y 7º; en Pozoblanco, entre -3º y 7º, y en Priego, entre -3º y 5º.