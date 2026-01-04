Primero el paraguas, luego el abrigo: así se presenta el tiempo hoy domingo en Córdoba

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Precipitaciones asociadas a la borrasca Francis en diversos puntos de Andalucía, hoy domingo, en mapa difundido por la Aemet.

Precipitaciones asociadas a la borrasca Francis en diversos puntos de Andalucía, hoy domingo, en mapa difundido por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Tomás Moreno

Córdoba

Nuevo día de lluvias en Córdoba, aunque, al menos a tenor de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no serán abundantes. Se espera, de hecho, algo similar a lo vivido ayer, con precipitaciones muy leves pero constantes, cielos encapotados y un sol que no aprieta ni calienta.

El impacto de la borrasca Francis se deja notar en el conjunto de Andalucía, aunque el segundo fenómeno encadenado, las bajas temperaturas por la entrada de aire polar del norte de Europa, se notará muy pronto en la provincia. Así que los cordobeses pasarán en pocas horas del paraguas al abrigo, del chubasquero a la camiseta térmica, puesto que las mínimas de la próxima semana podrían quedarse bajo cero. Heladas e incluso nieve en algunas localidades es lo esperado por la Aemet.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy domingo, 4 de enero, habrá cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos flojos a moderados de componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 14º; en Lucena, entre 10º y 13º; en Pozoblanco, entre 7º y 12º, y en Priego, entre 8º y 11º.

El tiempo en Córdoba este lunes

Para mañana lunes, 5 de enero, la Aemet prevé cielos nubosos con precipitaciones débiles, abriéndose claros durante la tarde. Cota de nieve descendiendo a 1.200 metros. Temperaturas en descenso, notable para las mínimas, que se registrarán al final del día. Heladas débiles en el norte de la provincia. Vientos de componente norte flojos, aumentando durante la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 14º; en Lucena, entre 2º y 12º; en Pozoblanco, entre -1º y 7º, y en Priego, entre 0º y 11º.

TEMAS

