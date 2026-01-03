Ya está aquí la borrasca Francis: vuelve la lluvia a Córdoba antes de la gran ola de frío

La 'tormenta perfecta' de fuertes precipitaciones y frío casi polar de la que hablábamos en días previos ha comenzado a formarse en torno a España y afectará en gran medida a Córdoba. Aunque se trata, en realidad, de dos fenómenos atmosféricos diferentes que actuarán conjuntamente.

En primer lugar, la llegada, ya producida en las últimas horas, de la borrasca Francis, que trae consigo abundantes lluvias que han comenzado en esta pasada madrugada en la capital cordobesa. En segundo término, una ola de frío polar con un descuelgue de aire desde el norte de Europa hasta la península Ibérica. Esta 'segunda parte' comenzará entre el domingo y el lunes y trae consigo un aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por nevadas en cotas bajas.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy sábado, 3 de enero, habrá cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas dispersas. Temperaturas máximas sin cambios, localmente en descenso, mínimas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos a moderados de componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 16º; en Lucena, entre 10º y 16º; en Pozoblanco, entre 8º y 14º, y en Priego, entre 7º y 16º.

El tiempo en Córdoba este domingo

Para mañana domingo, 4 de enero de 2026, la Aemet prevé cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que puedan ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Vientos flojos a moderados de componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 14º; en Lucena, entre 10º y 13º; en Pozoblanco, entre 7º y 12º, y en Priego, entre 8º y 11º.