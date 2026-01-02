El tiempo
Últimas horas antes de la 'tormenta perfecta': así será hoy el tiempo en Córdoba, según la Aemet
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Córdoba afronta un momentáneo aumento de las temperaturas, con mínimas que se acercan a los 10 grados y máximas bastante aproximadas a los 20º, en una importante tregua antes de que llegue la borrasca Francis, que traerá importantes lluvias que se cruzarán con un fenómeno de aire polar para traer la 'tormenta perfecta' al conjunto del país y de la provincia.
Centrándonos en el pronóstico del tiempo hoy viernes, 2 de enero, tendremos cielos nubosos con nubes altas, aumentando a muy nubosos por la tarde. Temperaturas en ascenso, localmente notable. Vientos flojos a moderados variables, con predominio de la componente este en el valle del Guadalquivir y de la componente sur en las sierras.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 18º; en Lucena, entre 9º y 19º; en Pozoblanco, entre 8º y 16º, y en Priego, entre 6º y 18º.
El tiempo en Córdoba este sábado
Para mañana sábado, 3 de enero de 2026, la Aemet prevé cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas dispersas. Temperaturas máximas sin cambios, localmente en descenso, mínimas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos a moderados de componente este.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 17º; en Lucena, entre 10º y 17º; en Pozoblanco, entre 9º y 15º, y en Priego, entre 8º y 15º.
