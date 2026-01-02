FeSMC UGT hace un balance positivo de su acción sindical en el año 2025

En el año 2025 la organización sindical FeSMC UGT ha visto cómo se renovaba la composición de su Comisión Ejecutiva. El pasado 4 de abril la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo en Córdoba celebró su Congreso Provincial, en el que Juan Martínez resultó reelegido como secretario general, renovando también Estela Cabanillas la responsabilidad en la Secretaría de Acción Sindical, fundamental en la Organización. Junto a ellos se ha forjado una Comisión Ejecutiva joven y muy preparada, dónde la dirección de los diferentes sectores ha culminado en una renovación total, iniciada en la anterior legislatura. La apuesta por este grupo de gente joven ha llevado a que la media de edad en la Comisión Ejecutiva Provincial sea una de las más jóvenes de toda España.

Balance de la acción sindical de FeSMC UGT en 2025. / FeSMC UGT

El responsable provincial de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC UGT) Córdoba, Juan Martínez, señaló que “el año 2025,como los anteriores, hemos conseguido el apoyo mayoritario de la clase trabajadora ganado las elecciones sindicales en la provincia de Córdoba, lo que demuestra que los trabajadores y trabajadoras apuestan por el sindicalismo serio, honesto y trabajado que desarrolla nuestra federación, priorizando los intereses de las personas y abanderando la defensa de los derechos sociales y laborales de todos los trabajadores, como corresponde a un Sindicato de Clase”.

Martínez destacó que “desde FeSMC UGT Córdoba se ha realizado un trabajo sindical cercano a las plantillas de trabajadores en los tajos, participando activamente en las elecciones sindicales y en las negociaciones de acuerdos tanto como colectivos cómo en el seno de cada una de las empresas”. De hecho, a lo largo de 2025 el sindicato provincial ugetista ha protagonizado numerosas movilizaciones y actuaciones dirigidas a garantizar los derechos de las personas trabajadoras, ha participado en diferentes acuerdos con empresas, así como en los convenios provinciales sectoriales de Hostelería, Comercio, Transporte de viajeros, Transporte de mercancías por carretera o Limpieza.

En una acción sindical muchas veces realizada en solitario, además de acordar subidas salariales para el año 2025, que de media van a resultar casi un punto por encima del IPC real, Cabanillas incide en que “FeSMC UGT ha reivindicado derechos tales como la jubilación anticipada en los sectores de Transporte o de Seguridad Privada, así como la consideración de las personas trabajadoras de Seguridad Privada y Transporte de Viajeros como agentes de la autoridad, el derecho a un trabajo decente, la eliminación de la siniestralidad en el ámbito laboral o la Igualdad, entre muchos otros”.

Todo ello ha propiciado, subrayan, que el Sindicato FeSMC UGT se afiance como primera fuerza sindical en nuestra provincia, “siendo referente de seriedad y fuerza a la hora de negociar y defender los derechos de las personas trabajadoras”. De hecho, dese esta organización sindical se han realizado múltiples acciones de protesta y planteado denuncias tanto en la Inspección de Trabajo como en Magistratura, a la par que se han alcanzado acuerdos en la mediación del CMAC o el SERCLA. “El sindicato ha actuado en defensa de los más de tres mil afiliados que apuestan por FeSMC UGT en nuestra provincia”, señala Martínez.

El secretario general señala, asimismo, “la dificultad que supone atender las necesidades laborales de las personas trabajadoras del sector de servicios afectadas por la mayor precariedad en cuanto a la remuneración económica y los derechos sociales y laborales”. Este sector abarca trabajadores de Hostelería, Transporte, Limpieza, Seguridad, Comercio y otros similares, personas que siempre han sufrido una situación de salarios muy bajos, incluso por debajo del SMI, y bastante precariedad en cuanto a disfrutar de derechos sociolaborales. Esta es una dificultad sobre la que hay que trabajar, afirma Martínez, y que “se habrá de resolver mediante la negociación de convenios que vengan a elevar las retribuciones económicas de estos trabajadores, y conseguir que se respete la normativa laboral en cuanto a horarios de trabajo, descansos, vacaciones y demás derechos”.

Martínez mostró su indignación con la idea de falta de trabajadores en algunos sectores y afirma que “resulta lamentable que, desde algunas patronales, afirmen que no existe personal dispuesto a trabajar en determinados servicios, cómo son el transporte o la hostelería. Desde FeSMC UGT queremos recalcar la importancia de dignificar estos sectores, asumiendo socialmente la necesidad de que se presten unos servicios esenciales higiénicos sanitarios de limpieza, servicios de transporte, servicios de seguridad privada y vigilancia, servicios de ocio, de hostelería, de comercio...”. El responsable sindical asegura que “desde UGT vamos a poner voz a estas personas trabajadoras, para que desde la sociedad se valore el trabajo desarrollado por ellas y se les reconozca su esfuerzo como corresponde, asumiendo todos que ese trabajo tiene un coste que hemos de estar dispuestos a pagar”.

Finalmente, respecto al año que acaba de comenzar, Martínez anuncia que “el proyecto del sindicato FeSMC UGT para el año que viene se basa, fundamentalmente, en continuar trabajando por la dignificación de cada uno de estos sectores, garantizando la retribución económica correspondiente y el respeto por los derechos laborales de las personas trabajadoras”.