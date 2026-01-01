El primer día del año llega con calma a Córdoba ante la inminente lluvia: estos son los días de paraguas según la Aemet

El primer día del año llega a Córdoba marcado por una meteorología claramente transitoria. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este jueves 1 de enero estará dominado por cielos nubosos de nubes altas, con intervalos muy nubosos a lo largo de la jornada. Durante la mañana no se descartan nubes bajas y la aparición de brumas, especialmente en zonas abiertas y del Valle del Guadalquivir, lo que reforzará ese ambiente invernal propio del arranque del nuevo año.

Las temperaturas experimentarán un ascenso, tanto en las mínimas como en las máximas, y el ambiente térmico será algo más suave que en días anteriores. Los vientos soplarán flojos y de dirección variable, aunque con predominio de la componente este. En conjunto, será una jornada de transición: la calma previa a los cambios más significativos que llegarán en forma de lluvia durante los próximos días. La Aemet marca en su calendario el sábado como un día en el que será obligatorio salir a la calle con paraguas, al igual que el domingo y el lunes. Y con muy poco margen de errror.

Previsión para Córdoba / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 15º; en Lucena, entre 7º y 15º; en Pozoblanco, entre 2º y 12º, y en Priego, entre 4º y 14º.

El tiempo en Córdoba este viernes

Para mañana viernes, 2 de enero de 2026, la Aemet prevé cielos nubosos con nubes altas, aumentando a muy nubosos por la tarde. Temperaturas en ascenso. Por su parte, los vientos serán flojos y variables, con predominio de la componente este en el valle del Guadalquivir y de la componente sur en las sierras.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 19º; en Lucena, entre 9º y 19º; en Pozoblanco, entre 8º y 16º, y en Priego, entre 6º y 18º.