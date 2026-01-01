Medidas de control
Unos 300 guardias civiles vigilan una rave ilegal en Albacete y establecen un cerco perimetral
Según el instituto armado, unos mil vehículos han llegado al embalse del Cenajo, entre los términos municipales de Férez y Hellín, para celebrar la llamada 'Big Fucking Party'
EFE
Unos 300 agentes de la Guardia Civil componen el dispositivo de seguridad organizado con motivo de la rave que se celebra de forma ilegal en el entorno del embalse del Cenajo, entre los términos municipales de Férez y Hellín, de la provincia de Albacete, y que durante su primer día ha transcurrido sin incidentes.
Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que el dispositivo de seguridad desplegado se cifra en torno a 300 agentes del instituto armado, tanto de la comandancia albacetense como de efectivos desplazados desde otras provincias como Madrid, Murcia, Valencia o Sevilla.
Estas mismas fuentes han precisado que el primer día ha transcurrido con normalidad y sin incidentes. Además, se mantiene el cerco perimetral sobre la zona para impedir que accedan más personas y vehículos, al tiempo que se garantiza la seguridad en las vías de comunicación próximas.
En este sentido, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) está totalmente cortada al tráfico la carretera AB-408, desde el kilómetro 0 hasta el 12,2.
Según la información de la Guardia Civil, unos mil vehículos han llegado al embalse del Cenajo con motivo de la celebración de la 'Big Fucking Party', si bien han señalado que no se tiene una estimación exacta de asistentes a esta fiesta no comunicada ni autorizada.
Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche de este martes, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca, con la intención de instalarse en el pantano del Cenajo.
En un primer momento, la Guardia Civil consiguió disolverlos en la madruga del martes al miércoles y los asistentes a la fiesta intentaron trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, si bien finalmente volvieron al pantano del Cenajo, donde finalmente consiguieron comenzar la fiesta a última hora de este miércoles 31 de diciembre.
También hace justo un año, se organizó la macrofiesta rave no autorizada 'Big Fucking Party 2025' en las proximidades del aeropuerto de Ciudad Real, que congregó durante seis días a miles de personas en furgonetas y autocaravanas.
