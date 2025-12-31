¿Una Nochevieja en Córdoba tranquila y sin paraguas? Esto es lo que prevé la Aemet para la entrada del 2026

Córdoba se despide del año 2025 con la Nochevieja, en la que familias y amigos se reúnen en torno a la mesa mientras, especialmente los más jóvenes, aprovechan para una última fiesta nocturna que abrace el inicio del nuevo año. Y la pregunta que pequeños, jóvenes, adultos, mayores y ancianos, que todos los cordobeses, en definitiva, se hacen, es: ¿lloverá esta Nochevieja? ¿Tendremos que tener el paraguas a buen recaudo? ¿O la climatología dará un respiro con las lluvias y podremos disfrutar de la noche más especial del año sin mirar al cielo?

Para responder a esta pregunta, nada mejor que analizar el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que no espera precipitaciones importantes para las próximas 24 horas, aunque tampoco descarta que llueva, en especial, en la zona norte de la provincia. A falta de que una nueva borrasca riegue de abundante agua prácticamente toda Andalucía a partir del viernes, esta Nochevieja parece que disfrutará, con matices, de la tan ansiada tregua. También lo hará, a priori, la entrada del 2026, mañana jueves, aunque la probabilidad crece del 10% de la madrugada hasta el 25% en algunos momentos tras el amanecer.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, centrándonos en la previsión de la Aemet para hoy miércoles, 31 de diciembre, tendremos intervalos de nubes bajas y brumas o nieblas matinales, quedando poco nuboso por la tarde. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios, con heladas débiles en las sierras. Vientos flojos variables, predominando la componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 14º; en Lucena, entre 4º y 13º; en Pozoblanco, entre 0º y 11º, y en Priego, entre 2º y 12º.

El tiempo en Córdoba este jueves

Para mañana jueves, 1 de enero de 2026, la Aemet prevé cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso. Vientos de componente este flojos.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 14º; en Lucena, entre 7º y 15º; en Pozoblanco, entre 2º y 11º, y en Priego, entre 4º y 14º.