Natalofobia, miedo a las fechas navideñas

La Navidad es una época llena de luces, colores, y momentos de alegría. Sin embargo, para algunas personas esta temporada también viene acompañada de ansiedad, estrés y tristeza. Este fenómeno se conoce como Natalofobia y puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional y físico. Aunque tradicionalmente se asocia la Navidad con felicidad y reuniones familiares, no todo el mundo la vive de la misma manera. Según estudios en el ámbito de la psicología, la Natalofobia o Síndrome de la Navidad puede afectar a personas de todas las edades y géneros, y sus efectos pueden variar desde molestias leves hasta casos severos de ansiedad y depresión.

En Navidad, estas emociones tienden a intensificarse. Los múltiples compromisos y reuniones con familiares y amigos, la interacción con personas de fuera de nuestro círculo de confianza más cercano o el deseo de estar «a la altura», pueden llevar a quienes padecen ansiedad social a evitar encuentros, que se muestran poco activas en las conversaciones o sientan agotamiento emocional tras el evento.

La ansiedad social no se combate evitando los encuentros, sino aprendiendo a anticiparlos y gestionarlos. Cada encuentro social puede convertirse en una oportunidad para conocerse mejor y aprender a gestionar la ansiedad. Observar qué nos ayuda a sentirnos más cómodos y qué genera mayor tensión permite ajustar poco a poco las estrategias, sin exigencias ni perfeccionismo.

Causas

Las expectativas sociales y comerciales: la Navidad ha evolucionado hasta convertirse en una festividad altamente comercializada. Las expectativas de comprar regalos costosos y organizar eventos perfectos pueden causar un gran estrés financiero y emocional.

Presión por reuniones familiares: la idea de tener que pasar tiempo con familiares con quienes quizás no se tenga una relación cercana o armoniosa puede ser angustiante. Las discusiones familiares, los conflictos no resueltos y la tensión por las diferencias de opinión pueden exacerbar el estrés.

Melancolía y recuerdos del pasado: la Navidad puede despertar recuerdos de seres queridos que ya no están presentes, lo que genera tristeza y nostalgia. Las personas que han sufrido pérdidas, rupturas o cambios importantes en sus vidas pueden sentir intensamente la ausencia de esas personas o momentos durante esta época.

Fatiga por sobrecarga de actividades: la temporada navideña viene acompañada de múltiples compromisos (cenas, fiestas, compras, y preparativos). Esta sobrecarga de actividades puede llevar al agotamiento físico y mental.

Inseguridad financiera: la presión por gastar dinero en regalos, viajes o cenas especiales puede afectar las finanzas personales, generando preocupación y estrés económico.

Los síntomas

El Síndrome de la Navidad puede manifestarse de muchas formas, y los síntomas más comunes incluyen:

Ansiedad y nerviosismo: sentir una preocupación constante o miedo al fracaso en la organización de las festividades.

Tristeza o melancolía: llorar con frecuencia, tener pensamientos negativos o revivir recuerdos dolorosos.

Aislamiento social: evitar reuniones o eventos sociales debido al miedo a las confrontaciones o la presión social.

Problemas de sueño: insomnio o dificultades para dormir debido al estrés o a la sobrecarga de pensamientos.

Fatiga física: Sentirse exhausto o sin energía para realizar tareas básicas debido al ajetreo de las festividades.

Irritabilidad y cambios de humor: Sentirse fácilmente molesto o irritable, en especial en situaciones que normalmente no causarían estrés.

Desmotivación y pérdida de Interés: Falta de entusiasmo por las actividades que antes se disfrutaban, como decorar el árbol de Navidad o asistir a eventos.

Estrategias para afrontarlo

Diferencia entre los mandatos culturales y tus propios deseos: Cada persona tiene derecho a vivir la Navidad según sus criterios personales, date un espacio para experimentar las emociones y sentimientos que te genere y acéptalos desde el respeto y la asertividad.

Ajusta tu presupuesto a tus posibilidades económicas: Si te apetece hacer regalos puede optar por algo simbólico, esto te servirá para no caer en gastos excesivos, el amor no se debe medir por el dinero gastado.

Di “no” aquellos eventos sociales que no te apetezca ir: Hazlo desde el cariño, de manera asertiva y sin culpas, lo más inteligente es elegir dónde quieres estar y con quién en cada momento.

Utiliza el humor y la inteligencia: La risa es muy sana. Recuerda que muchas de las imágenes de ‘parejas y familias perfectas en Navidad’ son irreales y tienen una finalidad comercial.

No te aferres a los sentimientos de tristeza: Las emociones son pasajeras: igual que llegan se van. Si te aferras a la tristeza y la alimentas con pensamientos tristes o negativos, la tristeza se instala durante más tiempo y de manera más profunda en ti. Ten en cuenta que no pasa nada por estar triste un rato, pero permite que la tristeza se vaya alejando poco a poco, como los truenos después de una tormenta.

Cuidado personal: dedica tiempo a ti mismo/a. Practica ejercicios que te relajen como el yoga, la meditación o simplemente leer un libro, descansa lo suficiente y mantén una dieta equilibrada.

Apoyo social y profesional: habla con profesionales de la salud mental y con familiares sobre cómo te sientes; compartir tus emociones puede aliviar el peso del estrés, piensa que lo que sientes es pasajero, el día 7 de Enero acaba, tómalo con calma.