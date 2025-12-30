EL TIEMPO
Córdoba despide 2025 con frío, a la espera de la borrasca de gran impacto Francis
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para este martes 30 de diciembre y mañana miércoles
El sol se mantiene tímido estos días en Córdoba, dando calidez a unas jornadas donde las temperaturas mínimas continúan rozando los 0 grados. Las previsiones apuntan ya a la llegada de la borrasca de gran impacto Francis en los próximos días, aunque de momento la provincia disfruta de la calma previa a la tormenta. Las temperaturas serán, prácticamente, idénticas este martes y mañana. Como viene siendo tradición, cordobeses y visitantes tendrán que prepararse para escuchar las soleares de Juan Serrano en la plaza de Las Tendillas bien abrigados. El champán y los abrazos que celebran el Año nuevo aportarán calor en la noche.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza en sus redes sociales la aparición de Francis con lluvias fuertes en Canarias el 1 de enero y en los días posteriores se extenderá al resto de la península. En cuanto a lo que se espera este martes, los cielos tendrán hoy intervalos nubosos de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla matinales en Córdoba. El sol aparecerá en las horas centrales del día.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios y los vientos serán flojos y variables. De este modo, en la localidad de Córdoba se espera que los termómetros se muevan entre los 3º centígrados de mínima y los 14º de máxima; en Lucena, entre 4º y 12º; en Pozoblanco, entre 0º y 12º, y en Priego, entre 2º y 11º.
Nublado, pero sin lluvia
Mañana miércoles, 31 de diciembre, los cielos tendrán intervalos nubosos y brumas matinales. Las temperaturas se encontrarán en ligero descenso o sin cambios, y se registrarán heladas débiles en las sierras de la provincia. Los vientos, al igual que en días anteriores, serán flojos y variables.
Los termómetros se situarán este miércoles en Córdoba entre 3º y 14º centígrados; en Lucena, entre 4º y 13º; en Pozoblanco, entre -1º y 12º, y en Priego, entre 2º y 12º.
