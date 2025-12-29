Un nuevo año, CSIF sigue dando todo por todos

Culminamos doce meses de intensas movilizaciones, de negociaciones no menos intensas, para dar voz y satisfacción a las reivindicaciones de centenares de miles de empleados, tanto de las administraciones públicas como del sector privado que, a través de la afiliación y del voto, confían su desarrollo profesional al modelo sindical que representa CSIF. Por todo ello, permítanme comenzar estas líneas agradeciendo a nuestros afiliados, delegados y simpatizantes su firme compromiso con todo lo que una organización como la nuestra significa hoy en día.

CSIF se caracteriza por dos valores irrenunciables: la independencia y la profesionalidad. La primera garantiza que defendamos en exclusiva los intereses de los trabajadores, como y ante quien corresponda, sin hipotecas partidistas ni de ningún tipo. Si ello debería ser relevante para cualquier proyecto sindical, en tiempos de polarización como los presentes, reviste un valor crucial para no perder el norte en la defensa de los colectivos. Y si la independencia debería ser un activo sindical hoy más que nunca, la profesionalidad de nuestra labor diaria es siempre la marca distintiva de CSIF gracias a una atención cercana y resolutiva, articulada en nuestros ocho sectores a través de cuadros sindicales formados e informados.

Más allá del valor que atesoran como pilares de nuestro proyecto, la independencia y la profesionalidad toman cuerpo en las múltiples medidas de presión y en la seriedad negociadora merced a la que hemos rubricado acuerdos muy beneficiosos para los empleados públicos. Permítanme comenzar destacando el de mayor calado, tanto por las medidas adoptadas como por el impacto en el conjunto del sector: así, gracias al acuerdo firmado por CSIF con el Gobierno de España el pasado 26 noviembre, millones de servidores públicos se beneficiarán de una subida superior al 11,4 % entre 2025 y 2028, iniciando con ello una recuperación de poder adquisitivo cercana al 3 %, según las previsiones de la AIReF.

Pero siendo importantes los efectos económicos de este texto, que los empleados públicos de todo el país comenzarán a percibir este mes de diciembre, son muchos más los puntos destacados para mejorar el servicio a la ciudadanía y las condiciones laborales del colectivo. Permítanme citarle algunas: eliminación de la tasa de reposición para dimensionar adecuadamente las plantillas, fomento del teletrabajo y de la inteligencia artificial sin perjuicio de la atención presencial, implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, impulso de la promoción interna, de la igualdad, la conciliación y la prevención de riesgos, mejora de los permisos y de las indemnizaciones por razón del servicio, reclasificación de puestos de trabajo, adecuándolos a las funciones reales, la experiencia y los requisitos formativos habilitantes o fortalecimiento del mutualismo administrativo. Ahora que, tras las multitudinarias protestas protagonizadas por CSIF entre 2024 y 2025, se ha garantizado el modelo de éxito que ha venido prestando Muface y que nuestra sanidad pública se enfrenta a retos tan relevantes como la detección precoz del cáncer o la eliminación de las listas de espera, conviene recordar que nuestra organización ha salido a la calle sin descanso durante los últimos años para defender unas prestaciones sanitarias universales y de máxima calidad, sin importar el modelo asistencial público que les dé cobertura, y evitando politizar conquistas sociales y laborales adquiridas tras décadas de esfuerzo y buenas prácticas.

CSIF puede estar muy orgulloso de haber empujado estas y otras muchas mejoras desde el minuto uno, movilizándose durante meses en solitario, tanto en Córdoba como en los ámbitos autonómico y nacional, aunando reivindicaciones con el resto de sindicatos firmantes y llevando a la mesa de negociación a un gobierno que, propugnando el diálogo como herramienta política, llevaba sin reunirse más de un año con los legítimos representantes de los empleados públicos.

CSIF Córdoba en una manifestación. / CSIF Córdoba

Pero si la movilización y la negociación han permitido rubricar documentos de calado con la Administración Central, los mismos ingredientes han materializado otro logro, en este caso con la Junta de Andalucía, también de la mano de un acuerdo en la Mesa General, donde CSIF es, de largo, la opción sindical más respaldada. Merced a ello, los trabajadores de la Administración General de la Junta, de la Administración de la Justicia y de los entes instrumentales andaluces ponen fin a lustros de injusticia salarial, homologándose a sus colegas de otras administraciones, al tiempo que se refuerza la calidad de los servicios que prestan.

No en vano ambos acuerdos se sirven de un leitmotiv similar: la mejora del empleo público y de los servicios a la ciudadanía. Y es que CSIF pelea e impulsa acuerdos con todas las administraciones, sean del signo político que sean, siempre con estos dos objetivos por bandera. Y por ello, junto a los ya mencionados, hemos rubricado importantes convenios en ayuntamientos, especialmente en el de Córdoba, y en empresas privadas de primer orden.

Porque el modelo sindical que representamos crece no solo entre los empleados públicos, sino entre miles de trabajadores del sector privado que confían en nuestro buen hacer y que cada día nos hacen más fuertes. Nuestro liderazgo en empresas implantadas en todo el territorio como Talgo, Atresmedia, Coca-Cola, Campofrío o Fertiberia, por citar solo algún ejemplo, o en la provincia de Córdoba, en ámbitos como el sociosanitario, el transporte de emergencias y de carretera, la investigación biomédica o la inteligencia artificial, dan sobrada cuenta de ello.

En esta época de reflexión y buenos propósitos, no podemos tolerar que empleado público alguno sufra amenazas o agresiones en su puesto de trabajo. Casos como los sufridos en los últimos meses por los funcionarios de prisiones, el personal sanitario o los equipos docentes deben hacernos reflexionar sobre el reconocimiento que otorgamos a la función pública y las condiciones en que prestan servicio miles y miles de trabajadores. Porque en el respeto y la dignificación tanto de nuestros servidores públicos como de las labores esenciales que desempeñan, no solo están en juego sus condiciones laborales sino que nos jugamos el todo por el todo como estado del bienestar.

En CSIF, desde hace ya casi 50 años, somos adalides de esta promoción de los derechos de toda la ciudadanía y muy especialmente de quienes los hacen posibles y vivimos el sindicalismo como un servicio público, con la misma generosidad que millones de trabajadores viven su labor cotidiana. Por ello estamos seguros de ser la mejor opción para defender sus intereses profesionales y los del conjunto de nuestra sociedad. Con tal compromiso y meta nos ponemos al servicio de todas y de todos, con la certeza de que, también en 2026, la confianza que recibimos a diario nos dará alas para seguir creciendo juntos.