EL TIEMPO
Córdoba recibe al sol, pero no podrá guardar el paraguas
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para este lunes 29 de diciembre y mañana martes
Después de varios días con cielos oscuros, el sol regresa este lunes a Córdoba. Asomará entre algunas nubes y cordobeses y visitantes podrán disfrutar de las vacaciones navideñas con algo más de calidez, pese a un frío que persiste. Por ahora, no se esperan lluvias de forma inminente, pero los paraguas tendrán que permanecer a mano, porque el año nuevo traerá precipitaciones nuevas.
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanzan que los cielos serán hoy poco nubosos y tendrán intervalos de nubes bajas y brumas matinales. El sol aparecerá en las horas centrales del día y a medida que avance la tarde, a partir de las 18.00 horas, se espera que regresen las nubes.
El termómetro se mantendrá en la línea de lo ocurrido en los días previos en la provincia. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas experimentarán pocos cambios, aunque localmente podrán ir en ascenso. De otra parte, los vientos serán flojos y variables.
En concreto, en la localidad de Córdoba se espera que las temperaturas se muevan entre los 3º centígrados de mínima y los 15º de máxima; en Lucena, entre 5º y 12º; en Pozoblanco, entre 1º y 12º, y en Priego, entre 2º y 12º.
Nublado, pero sin lluvia
Para el martes 30 de diciembre, la Aemet prevé, en líneas generales, un descenso de las temperaturas en la provincia. Los cielos tendrán intervalos nubosos de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla matinales. Por otra parte, los vientos serán de nuevo flojos y variables. Córdoba no tiene probabilidades de recibir lluvia. Sin embargo, en los primeros días del año esas probabilidades de precipitaciones se elevarán hasta llegar al 100% el domingo 4 de enero.
Los termómetros se situarán mañana en Córdoba entre 2º y 14º centígrados; en Lucena, entre 4º y 12º; en Pozoblanco, entre 1º y 11º, y en Priego, entre 1º y 11º.
- El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa
- Suspendido el espectáculo navideño de ballet aéreo en Córdoba debido a la lluvia
- La estatua del Gran Capitán en Córdoba
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- Los embalses de Córdoba registran en 2025 el mejor cierre de los últimos siete años
- Los futuros hoteles que se construirán en Córdoba acercarán la oferta a las 9.000 plazas
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico