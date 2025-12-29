Córdoba recibe al sol, pero no podrá guardar el paraguas

Después de varios días con cielos oscuros, el sol regresa este lunes a Córdoba. Asomará entre algunas nubes y cordobeses y visitantes podrán disfrutar de las vacaciones navideñas con algo más de calidez, pese a un frío que persiste. Por ahora, no se esperan lluvias de forma inminente, pero los paraguas tendrán que permanecer a mano, porque el año nuevo traerá precipitaciones nuevas.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanzan que los cielos serán hoy poco nubosos y tendrán intervalos de nubes bajas y brumas matinales. El sol aparecerá en las horas centrales del día y a medida que avance la tarde, a partir de las 18.00 horas, se espera que regresen las nubes.

El termómetro se mantendrá en la línea de lo ocurrido en los días previos en la provincia. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas experimentarán pocos cambios, aunque localmente podrán ir en ascenso. De otra parte, los vientos serán flojos y variables.

En concreto, en la localidad de Córdoba se espera que las temperaturas se muevan entre los 3º centígrados de mínima y los 15º de máxima; en Lucena, entre 5º y 12º; en Pozoblanco, entre 1º y 12º, y en Priego, entre 2º y 12º.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Nublado, pero sin lluvia

Para el martes 30 de diciembre, la Aemet prevé, en líneas generales, un descenso de las temperaturas en la provincia. Los cielos tendrán intervalos nubosos de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla matinales. Por otra parte, los vientos serán de nuevo flojos y variables. Córdoba no tiene probabilidades de recibir lluvia. Sin embargo, en los primeros días del año esas probabilidades de precipitaciones se elevarán hasta llegar al 100% el domingo 4 de enero.

Los termómetros se situarán mañana en Córdoba entre 2º y 14º centígrados; en Lucena, entre 4º y 12º; en Pozoblanco, entre 1º y 11º, y en Priego, entre 1º y 11º.