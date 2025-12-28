El municipio valenciano de Massanassa vigila el barranco Poyo en plena alerta naranja

El Ayuntamiento de Massanassa, a través de sus canales oficiales de comunicación, ha emitido un aviso a la población pidiendo "extremar las precauciones y evitar cualquier desplazamiento innecesario" en plena alerta naranja. Ante el aumento del caudal en las últimas horas, las autoridades locales han pedido a los vecinos "que estén en sus casas y en pisos superiores ante un posible riesgo de desbordamiento".

El consistorio ha instado a la ciudadanía a no acercarse bajo ningún concepto a los márgenes del barranco ni a los puentes que lo cruza. "La seguridad de las personas es la prioridad absoluta en estos momentos", han señalado fuentes municipales.

Desde el centro de coordinación local se está realizando un seguimiento minuto a minuto de la evolución de las aguas que bajan desde la cabecera del barranco, cuya crecida está siendo "muy rápida y violenta" debido a la intensidad de las lluvias en el interior. Se pide a los vecinos permanecer en las plantas superiores de las viviendas si se encuentran en zonas críticas y seguir estrictamente las actualizaciones que se difundan por el canal oficial de WhatsApp y redes sociales del Ayuntamiento.

Alerta roja y lluvias torrenciales

Este domingo está siendo una de las jornadas más complicadas del año en la provincia de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a nivel rojo el aviso por lluvias en todo el litoral sur de la provincia, advirtiendo de un "peligro extremo". Las previsiones iniciales se han visto superadas por un tren de tormentas que ha descargado con mucha fuerza, dejando acumulados que ya superan los 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas en varios puntos de la geografía valenciana.

El temporal, que ha entrado con gran virulencia desde el Mediterráneo, ha obligado a la Generalitat a activar el sistema Es-Alert, enviando avisos masivos a los teléfonos móviles de la población para pedir el confinamiento preventivo en las zonas más castigadas. La preocupación es máxima no solo en Massanassa, sino en toda la cuenca del Poyo y el río Magro.

En otras localidades de la Ribera Alta y l’Horta Sud, como L’Alcúdia o Torrent, ya se han reportado calles anegadas y el corte de carreteras principales por desprendimientos y acumulación de agua. Los servicios de emergencia se encuentran en alerta, realizando achiques constantes y vigilando cauces que, como el del barranco del Poyo, vuelven a amenazar con desbordarse, reviviendo el temor en una zona especialmente sensible a estos episodios de lluvias torrenciales.