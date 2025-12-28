El cielo se despeja en Córdoba y el termómetro se prepara para volver a caer, ¿regresará el sol?

La lluvia se marcha por unos días de Córdoba y el termómetro se prepara para volver a descender estos días. La Navidad está dejando temperaturas próximas a los cero grados e incluso en negativo en algunos puntos de la provincia y quienes tenían ganas de frío, ya lo tienen aquí. El cielo se despeja y el sol volverá a aparecer, pero los abrigos y los guantes continuarán siendo necesarios al salir de casa.

La previsión difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que los cielos de la provincia estarán hoy, en la primera parte de la jornada, muy nubosos y las probabilidades de precipitación se mantienen en un 65% hasta el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la jornada tenderán a abrirse claros y la probabilidad de lluvia desaparecerá casi totalmente.

En cuanto a la evolución del termómetro esperada para este domingo, las temperaturas mínimas irán en ascenso en la provincia y las máximas experimentarán pocos cambios o, localmente, podrán ir en descenso. Los vientos serán flojos, de componente este.

De esta forma, el termómetro se moverá hoy en la localidad de Córdoba entre los 6º centígrados de mínima y los 15º de máxima; en Lucena, entre 6º y 12º; en Pozoblanco, entre 3º y 12º, y en Priego, entre 4º y 10º.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Adiós a la lluvia

Para el lunes 29 de diciembre, la Aemet anuncia en la provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales. El sol hará acto de presencia en las horas centrales del día, dando calidez al inicio de la última semana del año. No obstante, las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas registrarán pocos cambios. Localmente, podrán ir en ascenso. Los vientos serán flojos y variables.

Los termómetros se situarán mañana en Córdoba entre 4º y 15º centígrados; en Lucena, entre 4º y 13º; en Pozoblanco, entre 1º y 12º, y en Priego, entre 2º y 12º.