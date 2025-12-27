Fin de semana pasado por agua en Córdoba, ¿el frío dará un respiro?

No se esperaban hace solo unos días, pero están aquí. Córdoba tiene probabilidades máximas de recibir lluvias este sábado, regresando al ambiente de jornadas anteriores donde las precipitaciones y el frío recuerdan que, pese al cambio climático, esto es el invierno. Chubasqueros y paraguas volverán a ser imprescindibles si se quiere disfrutar de las muchas actividades programadas por Navidad que, como dice el refrán, ayudarán a poner al mal tiempo, buena cara.

La previsión difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que los cielos de la provincia estarán hoy, en la primera parte de la jornada, poco nubosos o despejados, aumentando a muy nubosos y acompañados de precipitaciones moderadas por la tarde.

En cuanto a la evolución del termómetro esperada para este sábado, las temperaturas mínimas irán en descenso y se registrarán heladas en las sierras. En cambio, las máximas irán en ascenso. Los vientos serán flojos, de componente este, y ocasionalmente moderados.

De esta forma, el termómetro se moverá hoy en la localidad de Córdoba entre los 3º centígrados de mínima y los 15º de máxima; en Lucena, entre 2º y 14º; en Pozoblanco, entre 0º y 12º, y en Priego, entre -1º y 12º.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Precipitaciones todo el fin de semana

Para el domingo 28 de diciembre, la Aemet anuncia en la provincia cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones moderadas durante la madrugada; tendiendo a abrirse claros por la tarde. Así, las probabilidades de precipitación serán del 90% durante la madrugada e irán bajando hasta llegar al 5% al cierre del día.

Las temperaturas mínimas se encontrarán en ascenso y las máximas irán en descenso, en tanto que los vientos serán flojos y de componente este. Los termómetros se situarán mañana en Córdoba entre 6º y 14º centígrados; en Lucena, entre 6º y 12º; en Pozoblanco, entre 3º y 10º, y en Priego, también entre 3º y 10º.