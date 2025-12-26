Una masa de aire siberiano y la lluvia marcan el fin de semana en Córdoba

La presencia de una masa de aire siberiano y la lluvia marcan el inicio del fin de semana en Córdoba, con temperaturas próximas a los 0 grados que se suavizarán gracias a las precipitaciones. Después de una fría jornada de Navidad, los cordobeses se preparan para continuar disfrutando del invierno en unas fiestas donde, más allá de la tradición, se agradecerá el calor de la chimenea y la estufa en las viviendas.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que hoy se registrarán intervalos de cielos nubosos y, de hecho, no se pueden descartar las precipitaciones ocasionales en la provincia. Al igual que ayer, se espera la aparición de brumas y nieblas matinales, y los vientos serán flojos y variables. .

En cuanto a la evolución de los termómetros prevista para este viernes, las temperaturas experimentarán cambios ligeros y se producirán heladas débiles en las sierras de Córdoba.

De esta forma, el termómetro se moverá hoy en la localidad de Córdoba entre los 3º centígrados de mínima y los 13º de máxima; en Lucena, entre 4º y 11º; en Pozoblanco, entre 0º y 9º, y en Priego, entre 1º y 10º.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Precipitaciones el sábado

Para el sábado 27 de diciembre, la Aemet anuncia cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas durante la segunda mitad del día. Las probabilidades de lluvia se mantendrán elevadas, en un 95%, al menos hasta el mediodía del domingo.

Las temperaturas máximas irán en descenso en la mitad oriental de la provincia y en aumento, en el resto. De otro lado, las mínimas irán en ligero descenso. Como en días anteriores, la agencia prevé heladas débiles en las sierras, en tanto que los vientos serán de flojos a moderados, y de componente este.

Los termómetros se situarán mañana en Córdoba entre 2º y 14º centígrados; en Lucena, entre 3º y 14º; en Pozoblanco, entre 0º y 12º, y en Priego, también entre 0º y 12º.