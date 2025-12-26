Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C

En concreto, las provincias con aviso amarillo por lluvia serán Barcelona, Girona, Tarragona, Cádiz, Huelva y Málaga

Gente con paraguas por las calles de Málaga.

Gente con paraguas por las calles de Málaga. / Álex Zea - Europa Press / Europa Press

EP

Madrid

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias de Cataluña y Andalucía con mínimas de hasta -3°C en Albacete, León y Lugo, junto a acumulados significativos de nieve en el Pirineo oriental, que también podrían afectar localmente a la Ibérica y a zonas más bajas aledañas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con aviso amarillo por lluvia serán Barcelona, Girona, Tarragona, Cádiz, Huelva y Málaga. También de este nivel pero por viento estarán Barcelona, Girona y Tarragona, mientras que el oleaje activará avisos amarillos en las mencionadas provincias catalanas así como en Granada y Málaga.

De esta forma, la AEMET prevé precipitaciones persistentes y fuertes acompañadas de tormenta en el este de Cataluña, Andalucía occidental, Estrecho y Alborán, que también serán posibles a nivel local en Baleares y Comunidad Valenciana, junto a heladas fuertes en entornos de montaña de la mitad norte peninsular.

17/01/2023 Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El séptimo gran temporal de la temporada ha traído viento, oleaje, nevadas y lluvias a las cuatro provincias catalanas, que vivirán un descenso en las temperaturas. La borrasca Gérard, que se adelanta a Fien, ha puesto en alerta por nieve a Barcelona, Girona y Lleida con un riesgo importante de nevadas, según los avisos emitidos por la Aemet. La borrasca también removerá el mar y se espera fuerte oleaje y fenómenos costeros en Barcelona, Tarragona y Girona. SOCIEDAD Kike Rincón - Europa Press

Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta. / EP

En este sentido, se mantiene la inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta en Baleares, fachada oriental y cuadrante nordeste peninsular, con tendencia a abrirse claros en el archipiélago.

Asimismo, serán persistentes y fuertes en el este de Cataluña, aunque AEMET aún ve posible que también llueva de forma local en estas islas y Comunidad Valenciana.

En el resto de la Península habrá cielos poco nubosos o con intervalos, con tendencia a cubrirse en la mitad sur debido a un frente que dejará precipitaciones en la mayor parte de Extremadura y Andalucía, que irán ocasionalmente con tormenta y granizo, y podrán afectar a regiones aledañas.

Concretamente, se prevén precipitaciones persistentes o fuertes en zonas del extremo oeste de Andalucía, entorno del Estrecho y oeste de Alborán. Al mismo tiempo, nevará en montañas del cuadrante nordeste y del sureste peninsular, como también en las del centro, a una cota de entre 1.400 y 1.600 metros y con acumulados significativos en el Pirineo oriental. Además, se esperan bancos de niebla en montañas del centro y cuadrante nordeste peninsular.

Por su parte, en Canarias, habrá intervalos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas.

En cuanto a temperaturas máximas, estarán en ascenso en la mayor parte de la Península, localmente notable en el Ebro y Cantábrico oriental, a excepción de Andalucía occidental, donde estarán en descenso, pero las regiones mediterráneas -y el resto del país- tendrán pocos cambios. A su vez, las mínimas ascenderán en la mitad norte peninsular, con descensos en el Guadalquivir e interior sureste y pocos cambios en el resto. No obstante, se esperan heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular y moderadas en montañas del norte, aunque estas últimas podrían llegar a ser localmente fuertes.

Por último, soplará viento de componente sur con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en los litorales de Andalucía occidental y viento moderado de componente oeste en Canarias, mientras que en el resto predominará el componente este. También se esperan probables intervalos fuertes o rachas muy fuertes en litorales de Cataluña, Cantábrico y Alborán.

