En Mondragón
Un acertante en el Euromillones gana más de 54 millones de euros en Guipúzcoa
El boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 66.455 de Mondragón, situado en centro comercial Eroski, en el barrio Musakola
EP
El dueño de un boleto del 'Euromillones' validado en Mondragón (Guipúzcoa) ha ganado más de 54 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este viernes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el ganador recibirá un total de 54.026.007 euros. El boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 66.455 de Mondragón, situado en centro comercial Eroski, en el barrio Musakola.
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 26 de diciembre, ha estado formada por los números 22, 32, 48, 12 y 36. Las estrellas son 3 y 4. La recaudación ha ascendido a 50.376.026,80 euros.
Cabe enmarcar que en España también se ha dado un boleto acertante de Segunda Categoría que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de León, situada Santa Clara, 2.
En concreto, el boleto acertante de El Millón, con código WPX39992, ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de Málaga, situada en Duque de Rivas, 2.
En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.
