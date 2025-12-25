El termómetro sigue bajando en Córdoba, pero ¿podemos guardar el paraguas?

El frío ha llegado a Córdoba para quedarse y este jueves, día de Navidad, pequeños y mayores tendrán que disfrutar de los regalos de Papá Noel con bufanda y guantes si quieren salir de casa. Las temperaturas continúan siendo invernales y rondan los 0 grados centígrados, aunque en los próximos días podrían suavizarse.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta para esta jornada intervalos de cielos nubosos y también se espera la presencia de brumas y nieblas matinales. Además, los vientos serán flojos y variables. En línea con este escenario, podrían producirse heladas débiles en las sierras de la provincia.

En cuanto a la evolución de los termómetros prevista para este jueves, las temperaturas mínimas se encuentran en descenso, mientras que las máximas experimentarán pocos cambios y, localmente, irán en ascenso.

De esta forma, las temperaturas se situarán en la localidad de Córdoba entre 3º y 13º; en Lucena, entre 3º y 10º; en Pozoblanco, entre 0º y 10º, y en Priego, entre 1º y 9º.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

El tiempo en Córdoba este viernes

Para el viernes 26 de diciembre, la Aemet anuncia intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones ocasionales. De hecho, en los próximos días se elevarán las probabilidades de precipitación, subiendo a un 70% el sábado y situándose en un 80% el domingo 28 de diciembre.

Como ocurre este jueves, mañana viernes se espera la aparición de brumas y nieblas matinales en Córdoba. Las temperaturas se hallarán en descenso en el norte de la provincia y sin cambios en el resto del territorio. Además, se registrarán heladas débiles en las sierras y los vientos serán flojos variables.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 2º y 12º; en Lucena, entre 2º y 10º; en Pozoblanco, entre -1º y 8º, y en Priego, entre 0º y 9º.