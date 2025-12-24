EL TIEMPO
La Aemet dibuja para Córdoba su Nochebuena más invernal: ¿hasta dónde caerán los termómetros?
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para el 24 y 25 de diciembre
¿Tardebuena con paraguas? Todo apunta a que no. Sin embargo, la inestabilidad vivida en las últimas jornadas y la lluvia caída esta madrugada, anima a ser previsores y no descartar algún que otro chubasco en Córdoba este 24 de diciembre. Si se vive la fiesta en la calle tampoco puede faltar el abrigo, gorro, bufanda y guantes, pues la provincia vivirá su Nochebuena más invernal de los últimos años con temperaturas cercanas a los 0 grados en el tránsito al Día de Navidad.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta para este miércoles de Nochebuena cielos nubosos con chubascos dispersos, abriéndose claros al anochecer. Las lluvias podrían traer tormentas en la zona de la Subbética, aunque se dispersarán a primera hora de la tarde. Asimismo, fija la cota de nieve en 1.400 metros.
En cuanto a los termómetros, se espera que las temperaturas se mantengan en valores similares a los últimos días, con mínimas sin cambios o en descenso y máximas en ascenso. Vientos de componente norte flojos.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 14º; en Lucena, entre 4º y 10º; en Pozoblanco, entre 3º y 9º, y en Priego, entre 3º y 9º.
El tiempo en Córdoba esta Navidad
Para el jueves 25 de diciembre, Día de Navidad, la Aemet apunta intervalos de cielos nubosos, con heladas débiles en las sierras. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios, localmente en ascenso. Vientos flojos variables, más intensos en el litoral mediterráneo.
Los termómetros se situarán en Córdoba entre 2º y 11º; en Lucena, entre 3º y 11º; en Pozoblanco, entre 0º y 10º, y en Priego, entre 0º y 10º.
