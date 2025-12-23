Lluvia garantizada en Córdoba pero... ¿también tormentas? Así será el tiempo hoy según la Aemet

¡Buenos días! Avanzan las fechas navideñas, se acumulan los días con los pequeños en casa, con los abuelos de visita, con los tíos llegando con regalos, con esos primos lejanos a los que apenas atisbas a ponerles el nombre y el primer apellido, a tientas. Se acumulan las tradiciones: la cesta de bombones, el mueble en el que se guardan los mantecados, los villancicos con los peces en el río y la burra que va a Belén pero... ¿saben lo que tampoco cambiará en las próximas horas y días? Sí, creen bien: la inestabilidad atmosférica.

Los amantes de mirar cada día el nivel de los embalses deben estar de enhorabuena. También los amigos de los abrigos, los guantes y los gorros, en definitiva, del invierno recién entrante. Porque las lluvias continúan marcando tendencia e influyendo decisivamente en los planes en estas fiestas tan señaladas. ¿Está preparando una comida en una terraza? Es mejor que se pase al salón interior. ¿Quiere observar ese bonito cielo estrellado? Difícilmente lo conseguirá, puesto que los cielos estarán encapotados y, eso sí, tal vez pueda vislumbrar algún rayo en el horizonte.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy martes, 23 de diciembre, tendremos cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas. Nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas en ascenso, localmente máximas sin cambios. Vientos flojos de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 10º; en Lucena, entre 4º y 10º; en Pozoblanco, entre 4º y 8º, y en Priego, entre 4º y 8º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Para mañana miércoles, 24 de diciembre, la Aemet prevé cielos nubosos con chubascos dispersos, abriéndose claros al anochecer. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en ascenso. Vientos de componente norte flojos.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 13º; en Lucena, entre 4º y 11º; en Pozoblanco, entre 3º y 9º, y en Priego, entre 2º y 9º.