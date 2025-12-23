Infecciones respiratorias
Neumonía bacteriana, así es la complicación más grave y frecuente tras una gripe: "Hay un empeoramiento brusco"
El equipo de Neumología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa advierte que, tras los picos de gripe de estas semanas, están detectando un aumento de neumonías bacterianas posvirales
Tras los picos de gripe de las últimas semanas, que tensionan hospitales y centros de salud, los neumólogos están detectando un aumento de neumonías bacterianas posvirales como complicación directa de infecciones gripales, una situación que preocupa especialmente por el retraso en el diagnóstico y la falsa sensación de recuperación inicial. Así lo advierten desde el equipo de Neumología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa: aunque la mayoría de los casos de gripe presentan síntomas leves, un porcentaje significativo puede derivar en complicaciones graves.
"Durante la infección por el virus de la gripe se altera la respuesta del sistema inmune y puede provocar la liberación excesiva de agentes proinflamatorios que contribuyen a la lesión pulmonar sistémica y, además, el propio virus puede causar daño directo al epitelio respiratorio, dejándolo debilitado, lo que facilita la aparición de neumonía viral y sobreinfección bacteriana secundaria", detalla la doctora Sara González Castro, especialista en Neumología del Hospital Vithas Madrid La Milagrosa.
Virus y bacterias
Explica que el epitelio funciona como barrera frente a virus y bacterias, por lo que, cuando se ve alterado, el organismo se vuelve más vulnerable ante otras infecciones causadas por distintos microorganismos. Al reducirse su capacidad de defensa, bacterias como el estreptococo y el estafilococo pueden proliferar de forma rápida y desencadenar en una neumonía.
"El cuadro clínico del paciente suele cursar con un empeoramiento brusco cuando parecía que estaba mejorando, fiebres altas, dificultad para respirar y una tos productiva o con características purulentas (con pus)", advierte la doctora González.
Diagnóstico precoz
Esta especialista destaca la importancia de "no banalizar" los primeros síntomas y acudir al servicio de urgencias para vigilar la evolución clínica, realizar un diagnóstico de forma precoz y valorar la necesidad de antibioterapia (tratamiento de infecciones bacterianas mediante el uso de antibióticos), evitando así ingresos hospitalarios prolongados "y evoluciones tórpidas". Es decir, que la evolución de la enfermedad es lenta, difícil o que no se responda al tratamiento de la forma esperada.
Para prevenir estas complicaciones, subraya la importancia de la vacunación anual frente a la gripe, especialmente en grupos de riesgo, pacientes con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos, historia de tabaquismo y, fundamentalmente, los pacientes con enfermedades respiratorias como EPOC, fibrosis pulmonar o asma. También señala la importancia del uso de mascarillas FPP2 en lugares cerrados y en aglomeraciones.
