Generalitat de Cataluña y entidades sociales pactan reubicar a los desalojados de Badalona

Culmina el dispositivo de traslado de la quincena de migrantes desalojados del viejo instituto B9 de Badalona que ocuparon el albergue Can Bofí Vell, donde habían recalado de la mano de entidades sociales, y que se ha prolongado durante todo el día. Dos microbuses se han desplazado hasta el equipamiento durante la mañana de este 23 de diciembre para trasladar a los desocupados, que han sido realojados en otros equipamientos.

El movimiento se produce tras haber llegado a un acuerdo las entidades sociales y la Generalitat de Catalula para reubicar buena parte de los desalojados, tanto los que ocupaban Can Bofí Vell como a los que están acampados bajo el puente de la C-31, según ha avanzado la 'ACN' y ha podido confirmar El Periódico de Catalunya. Este martes por la tarde, de hecho, ha comenzado otro operativo en esa zona en que participan los Servicios Sociales municipales y de la Generalitat, así como las entidades sociales, para buscar una alternativa a las aproximadamente 140 personas que ahí se refugian para pasar la noche. El realojo se alargará durante las próximas horas.

La previsión es que los desocupados se alojen a partir de ahora en municipios cercanos a Badalona, sin que por el momento haya trascendido cuáles. Desde media mañana, trabajadores municipales y del departament de Drets Socials han negociado con los ocupantes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este martes que en las próximas horas podría haber "signos palpables" de una solución. También se han trasladado hasta el albergue miembros del equipo de la Sindicatura de Greuges. Fuentes municipales han confirmado por la mañana que el Ayuntamiento de Badalona ya tiene listo el dispositivo de tapiado del inmueble para que no vuelva a ser ocupado.

El pasado domingo se conoció que un grupo de los antiguos moradores del B9 había ocupado Can Bofí Vell, una antigua masía que, hasta 2024, era el único albergue municipal para personas que no tienen donde dormir en Badalona. Según fuentes conocedoras del caso, este mismo domingo la Guardia Urbana de Badalona intentó desalojar el inmueble. No pudieron, dado que la ocupación llevaba días consolidada, de manera que se deberá iniciar un proceso judicial para acometerla.

Algunos de los ocupantes de Can Bofí Vell dejan el inmueble para ser trasladados a otros recursos asistenciales / ZOWY VOETEN

52 personas realojadas más

Un acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento, Drets Socials y entidades sociales posibilitó la atención a una quincena de los desalojados en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat, en el barrio de Sant Crist. Sin embargo, decenas de vecinos impidieron la llegada material para acoger a los migrantes el pasado domingo. El dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi, y con el apoyo económico de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, tuvo que derivarse a otros centros por la presión de los que allí se congregaron. Este martes, estas entidades han confirmado que hasta el momento 52 de los aproximadamente 250 desalojados del B9 han sido "reubicados en diferentes recursos puestos a disposición por entidades sociales y por el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, incluidas las 15 que debían ser acogidas en la parroquia". Otras 40 más han podido ser realojadas estos días en locales, parroquias o cases de particulares.

El albergue municipal de Can Bofí Vell cerró en mayo de 2024. El Ayuntamiento de Badalona acumulaba una deuda de 1,7 millones de euros con la cooperativa Suara, que gestionaba el centro desde el año 2020, lo que provocó que la entidad no renovase la licitación del servicio. La Síndica de Greuges abrió una actuación de oficio respecto al cierre del albergue y posteriormente instó al gobierno Albiol a dar respuesta a las personas que pasaban la noche en el albergue. Pese a las constantes demandas de la oposición y de entidades sociales, el Ayuntamiento no ha puesto en marcha hasta la fecha ningún servicio alternativo al que se ofrecía allí, donde una cincuentena de personas podían pernoctar. De hecho, la ciudad tampoco dispone de un comedor social municipal, de manera que estas asistencias a los sintecho corren a cargo de entidades como las que forman la plataforma Taula Sense Llar de Badalona.

Días de tensión

La salida de los ocupantes se produce tras días de tensión en la ciudad. Este lunes, más de 500 personas se manifestaron en Badalona en defensa de la ocupación de Can Bofí Vell por parte de una docena de los desalojados del B9. A la concentración vecinal y asociativa se desplazaron asimismo decenas de vecinos contrarios a la misma, que increparon a los manifestantes, en lo que supuso la segunda jornada consecutiva de enfrentamientos entre vecinos a favor y en contra de dar asistencia a los afectados por el desalojo del B9. Este martes, un grupo de desalojados ha intentado ocupar otro antiguo centro educativo en desuso, el Ventura Gassol, en el barrio de Montigalà. Un amplio dispositivo de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana de Badalona lo ha impedido. Durante el operativo, se han vuelto a producir enfrentamientos verbales entre vecinos y manifestantes que han acudido a la zona para defender a los ocupantes.