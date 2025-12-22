Córdoba se congela antes de Navidad: la provincia, en 0 grados y con lluvias a la vista, según la Aemet

Córdoba se congela. La provincia ha comenzado la semana de Navidad con temperaturas muy bajas, las más bajas en lo que va de año en puntos como la capital. Tanto que la ciudad, según marcaba la estación meteorológica del aeropuerto, ha rozado los 0 grados a primera hora de la mañana. En zonas más elevadas de la provincia, como Cardeña, los termómetros incluso han llegado a situarse por debajo de cero, dejando un ambiente plenamente invernal.

El día se presenta, además, con cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, que serán más probables en las áreas de sierra y especialmente al anochecer, como preludio de lo que está por venir. La cota de nieve se sitúa inicialmente entre los 700 y 800 metros, aunque irá ascendiendo a lo largo del día hasta alcanzar los 1200-1400 metros. Las temperaturas continúan en descenso y se esperan heladas débiles en las sierras, mientras que los vientos soplarán flojos a moderados.

En cuanto a la lluvia, las probabilidades aumentan a partir del mediodía, alcanzando en torno al 25%, para descender por la tarde hasta un 15%. Se trata de valores bajos si se comparan con lo que se espera para mañana martes. Aun así, durante la jornada de hoy podrían registrarse precipitaciones entre el mediodía y la mitad de la tarde, siendo menos frecuentes después.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 10º; en Lucena, entre 3º y 7º; en Pozoblanco, entre 1º y 8º, y en Priego, entre 1º y 6º.

El tiempo en Córdoba este martes

Este martes, el pronóstico apunta a un episodio bastante más lluvioso, con cielos nubosos y precipitaciones entre débiles y moderadas a lo largo del día. Las temperaturas, eso sí, experimentarán un ascenso, y los vientos serán flojos.

Será una jornada marcada en su totalidad por la lluvia, con una mañana que no dará respiro. Desde las 10.00 y hasta las 15.00 horas se espera agua. Las precipitaciones se interrumpirán y volverán a partir de mitad de la tarde y hasta primera hora de la noche. Córdoba despedirá el día de vísperas de Nochebuena con más lluvia, que se extenderá durante la madrugada del día 24.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 11º; en Lucena, entre 5º y 10º; en Pozoblanco, entre 4º y 10º, y en Priego, entre 3º y 8º.