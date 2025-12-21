El tiempo
Y el invierno llegó oficialmente: los cordobeses, ante la tesitura de elegir entre paraguas, chubasquero y cortavientos
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Ya es oficial: estamos en invierno. Aunque el tiempo de las últimas semanas es plenamente el de la estación que hoy, domingo 21 de diciembre, inauguramos, la realidad es que aún nos movíamos en el otoño climático. El solsticio de invierno comienza y lo hace con un triple fenómeno atmosférico, por este orden de importancia por su afectación a Córdoba y su provincia: lluvia, frío y viento.
De este modo, solo en esta pasada madrugada se han recogido 15,2 litros por metro cuadrado en la capital, según la medición de la estación meteorológica que la Aemet tiene en el aeropuerto. Y está previsto que el líquido elemento sea el protagonista del domingo. Y no solo en las próximas horas, sino que habrá precipitaciones en prácticamente todos los días de la semana que viene.
¿Y el frío? Pues, de momento, a tenor de lo previsto por la Agencia Estatal de Meteorología, seguirá siendo importante, y de hecho, se recrudecerá, ya que podremos vivir en determinadas horas de la próxima noche temperaturas que rocen e incluso bajen de los 0º en la capital. La cota de nieve, de hecho, estará en los 800 metros en el conjunto de la provincia mañana lunes. Por si no fuera suficiente para que podamos catalogar de magna la entrada del invierno, tendremos vientos moderados, de componente oeste, en Córdoba y en otros puntos de nuestra geografía provincial.
En todo caso, y centrándonos en el pronóstico oficial para hoy domingo, 21 de diciembre, habrá cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, quedando los cielos poco nubosos por la noche. Temperaturas en descenso, con mínimas al final del día. Vientos flojos a moderados de componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 11º; en Lucena, entre 4º y 9º; en Pozoblanco, entre 1º y 8º, y en Priego, entre 2º y 9º.
El tiempo en Córdoba este lunes
Para mañana lunes, 22 de diciembre, la Aemet prevé cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras. Cota de nieve en 700-800 metros aumentando a lo largo del día hasta 1200-1400 metros. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en las sierras. Vientos flojos a moderados de componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 0º y 10º; en Lucena, entre 1º y 7º; en Pozoblanco, entre 0º y 7º, y en Priego, entre -1º y 6º.
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Córdoba, bajo la lluvia: estas serán las horas con mayor probabilidad de precipitaciones, según la Aemet
- Impulsan el desarrollo de una zona con más de 230 viviendas en Córdoba
- Un fallecido y dos heridos por el incendio de una vivienda en Aguilar de la Frontera
- Las sanciones de Hitachi Energy a 76 trabajadores en Córdoba, suspendidas hasta el 12 de enero
- El hotel que se construirá en el castillo de la Albaida vuelve a pasar por Urbanismo