El Gobierno lamenta que el término 'mena' esté en el Diccionario: "Las palabras estigmatizan y deshumanizan"

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y el secretario de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, han lamentado en declaraciones a Europa Press que el término 'mena' esté en el Diccionario de la lengua española (DLE. Esta misma semana la Real Academia de la Lengua (RAE) ha dado a conocer las nuevas palabras que han entrado en el Diccionario de la lengua española y, aunque 'mena' ya estaba incluido en su definición de inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él, los académicos han precisado que se usa a veces en sentido despectivo.

En cualquier caso, Cancela ha rechazado que el diccionario recoja la palabra 'mena', aunque entiende que la función de la RAE es incluir los usos lingüísticos presentes en la sociedad. Si bien, ha advertido de que las palabras "no son inocuas".

"Yo creo que más allá del papel que pueda tener la Real Academia de la Lengua, que al final lo que hace es recoger usos lingüísticos que se están produciendo en la sociedad, también es muy importante la perspectiva. Las palabras no son inocuas, las palabras definen, las palabras estigmatizan y las palabras también deshumanizan", ha apuntado.

Igualmente, ha recordado que el término se aplica a menores migrantes y que lo que se pretende con su uso es "deshumanizar" y "obviar que detrás hay un ser humano en una situación de vulnerabilidad tremenda que, además, está solo".

"Creo que el uso de la palabra o la definición de las palabras también exige una responsabilidad que debe ir más allá de la mera incorporación a la RAE. Creo que lo importante más allá de eso es el discurso que utilicemos y lo que digamos al respecto", ha indicado.

Por ello, Cancela ha apostado por dejar de utilizar el término 'mena' y ha recalcado que incorporar esta palabra al diccionario "no ayuda a la humanización de quien está detrás".

En la misma línea, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha lamentado que el diccionario de la RAE tenga que recoger el acrónimo 'mena', pero igualmente ha precisado que no es más que un reflejo de "lo que hay en la calle" y ha apostado por "cambiar el lenguaje" en la sociedad.

"Sé que somos muy críticos con la RAE pero la RAE muchas veces es expresión de lo que hay en la calle, la RAE recoge términos coloquiales --ha precisado Pérez, en declaraciones a Europa Press--. Joven migrante, igual a mena, igual a delincuente. Esa deriva está en la sociedad. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el relato falsario", ha añadido.

Según ha señalado el secretario de Estado de Juventud e Infancia, un niño o niña extranjero no acompañado es "un menor sin acompañantes familiares, un menor que llega en situación de soledad y que viene de un proceso migratorio generalmente traumático como todos los menores que están en desamparo".

Por ello, ha mostrado su malestar por el hecho de que se utilice el acrónimo mena para "criminalizar". A su juicio, es "terrible cómo se utiliza". ha propuesto hacer "pedagogía" para cambiar el lenguaje en la sociedad y en las instituciones.

Precisamente, desde Juventud e Infancia han pedido al Ministerio del Interior que cambie el denominado Registro de Menas. "A nosotros no nos gusta la palabra mena. Mena en realidad es el acrónimo de un registro que tiene el Ministerio de Interior, cuyo registro queremos cambiar también, se lo hemos dicho al Ministerio de Interior, hay que cambiarlo para que sea mucho más dinámico, mucho más fidedigno y podamos trabajar tanto los gobiernos autonómicos, el Gobierno del Estado y las entidades sociales para también diseñar políticas públicas", ha indicado.

A su vez, ha criticado a medios de comunicación que utilizan el acrónimo mena "sin escrúpulos" y ha revelado que cuando era concejal ha "abroncado" a algunos de ellos. En todo caso, también ha puesto en valor que "en los últimos años" cada vez se pueden leer en los medios "más historias sobre éxitos migratorios" en España.

Sumar pide que se evite su uso

Precisamente, el pasado mes de septiembre, Sumar registró un escrito a la Mesa del Congreso para que el órgano de gobierno de la institución recomiende que se evite el uso de este acrónimo con el fin de dejar de "estigmatizar" a los niños que migran solos.

Tras esta petición, la Mesa del Congreso trasladó el escrito a las comisiones para que sus presidentes, que son quienes ordenan los debates, hicieran lo que considerasen oportuno.

El grupo plurinacional ha recalcado en declaraciones a Europa Press que "nunca" va a estar de acuerdo "con palabras que cosifican y deshumanizan a personas, concretamente niños y niñas". Así, ha recordado que el uso de este término se da por parte "fundamentalmente por la derecha y la ultraderecha".

Además, Sumar ha defendido que promovió dejar de usar 'mena' en el Congreso porque ve que la sociedad tiene que "ser ejemplo de la diversidad y de respeto". "El lenguaje es poder y nosotras siempre vamos a estar con los derechos y las libertades de las personas vulnerables, sobre todo con la infancia", ha subrayado.

"Despersonaliza"

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) rechaza también que el término 'mena' se encuentre en el diccionario, porque, a su juicio, significa "normalizar el uso de un acrónimo que deshumaniza y despersonaliza".

Así, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, en declaraciones a Europa Press comparte que es "muy negativo" que se "normalice" esta expresión, que "no solo es descriptiva de una determinada situación, sino que introduce un elemento muy generalizado de deshumanización, de despersonalización de este conjunto de menores".

De la misma manera, destaca que 'mena' "ha sido utilizada muy a menudo por la extrema derecha, por grupos xenófobos, para deshumanizar a los menores sin referentes familiares que llegan a España o que llegan a diferentes países de acogida".

"Son personas de carne y hueso, son personas que son atendidas por su situación de desprotección y desamparo y que por lo tanto es muy importante referirse a ellas con la dignidad y el respeto que se merecen", asegura.

Por su parte, Accem indica en declaraciones a Europa Press que "hay palabras que estigmatizan y que el lenguaje contribuye a la consolidación de estereotipos y discriminación".

También señala que es un término que "solo define la realidad jurídica de una parte muy vulnerable de la infancia y adolescencia". Si bien, reconoce que se ha convertido en una palabra "utilizada".