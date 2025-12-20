Los investigadores recogen muestras de una vacuna contra la peste porcina de una empresa ubicada en el IRTA-CReSA

En el registro de más de 12 horas que los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil realizaron en el IRTA-CReSA por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, los agentes no solo se llevaron muestras biológicas de estos laboratorios. También recogieron muestras de una vacuna contra la peste porcina en la que trabaja una empresa externa ubicada en las instalaciones del IRTA.

De esta forma, los agentes quisieron asegurarse de tener controlado todo el material que hay en el centro, incluido el de esta empresa que está en régimen de alquiler, para esclarecer si la cepa de la peste salió de sus instalaciones. Todas estas muestras han sido trasladadas en helicóptero a Madrid para su análisis en el laboratorio de veterinaria del Ministerio de Agricultura.

Así lo han explicado a EL PERIÓDICO fuentes policiales que detallan que los agentes no solo se llevaron muestras utilizadas en experimentos actuales, sino también las que están almacenadas, habitualmente congeladas, bajo llave, y que no están en las cámaras frigoríficas próximas a la zona de proyectos para su uso diario.

Proceso laborioso

El proceso de extracción de las muestras fue laborioso por lo que los agentes usaron trajes EPI y antes de poder guardarlas para su transporte estuvieron tres horas descontaminándose. Una vez se obtuvieron, estas fueron trasladadas a Madrid en helicóptero ante "la urgencia" para su estudio, en vez del habitual transporte por carretera en camiones frigoríficos. Los agentes siguiendo estrictamente la cadena de custodia de cada una de las muestras para proceder a su análisis.

Hace unos días el ministerio informó de que se había encontrado en los jabalís fallecidos en Collserola por la PPA material genético del virus muy similar a otro detectado en Georgia en 2007. Esta cepa se usa en los estudios sanitarios y veterinarios que se realizan en el IRTA-CreSA. Por eso, los agentes quieren cotejar las muestras de los animales fallecidos en Collserloa con las obtenidas por la policía en el laboratorio para determinar si la cepa ha salido de las instalaciones. En el hipotético caso afirmativo se debería saber si fue una negligencia o un sabotaje, aunque las dos opciones podrían constituir un delito contra el medio ambiente.

Estas muestras obtenidas son similares a las que el propio IRTA-CReSA ha enviado al Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio de Agricultura en Madrid y al Centro de Investigación en Sanidad Animal, dedicado a la investigación y vigilancia de enfermedades animales transmisibles. En este sentido, este material biológico y gnético debe ser secuenciado para poder compararlo con la cepa obtenida de los jabalís muertos por PPA. Los agentes también inspeccionaron las instalaciones y se llevaron documentos y notas sobre experimentos, proyectos y actuaciones del centro, como su protocolo de seguridad, además de clonar ordenadores y material informático.

Desde el laboratorio IRTA-CReSA se mantiene que es "imposible" que la cepa de PPA saliera al exterior de las instalaciones debido a que están fuertemente custodiadas con numerosas medidas de seguridad. En un comunicado, el centro también ha apuntado que "desde el inicio de las diligencias" judiciales han colaborado para "aportar toda la información" y "facilitar" el trabajo a las autoridades que lo han solicitado. Además, han recordado que existen "varias líneas de investigación complementarias" más allá de este laboratorio "orientadas a esclarecer el origen del virus con rigor y transparencia", como si la contaminación fuese por motivos alimentarios al consumir algún animal embutidos en mal estado.