Córdoba, bajo la lluvia: estas serán las horas con mayor probabilidad de precipitaciones, según la Aemet

La lluvia ha llegado para quedarse. Solo en el día de ayer, se recogieron 7,3 litros por metro cuadrado en la estación de medición que tiene la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto de Córdoba, y esta pasada madrugada ha caído otro litro más. La previsión, además, es de una lluvia más o menos constante que durará hasta bien avanzada la próxima semana, por lo que podríamos vivir una Nochebuena 'pasada por agua', a tenor de lo previsto por la agencia oficial.

Además, tendremos temperaturas que irán bajando progresivamente, con muchos municipios de la provincia de Córdoba que vivirán los próximos días alrededor e incluso por debajo de los 0 grados, como es el caso de la capital. La cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros en determinados momentos de la próxima semana en la provincia.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

En todo caso, centrándonos en la previsión del tiempo para las próximas horas, podemos hablar de cierta tregua, con pocas precipitaciones hasta bien avanzada la tarde-noche, aunque, en general, será un día con cielos cubiertos y opciones de leve chispeo casi en toda la jornada.

Según el pronóstico concreto de la Aemet para hoy sábado, 20 de diciembre, habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas durante la mañana. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste y con intervalos moderados por la tarde.

El tiempo por horas en Córdoba capital. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 13º; en Lucena, entre 6º y 10º; en Pozoblanco, entre 6º y 10º, y en Priego, entre 3º y 9º.

El tiempo en Córdoba este domingo

Para mañana domingo, 21 de diciembre, la Aemet prevé cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en descenso. Vientos flojos a moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 11º; en Lucena, entre 4º y 9º; en Pozoblanco, entre 2º y 9º, y en Priego, entre 2º y 8º.