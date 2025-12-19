Vuelve la lluvia a Córdoba y no por pocos días: así será hoy el tiempo, según la Aemet

El cambio de estación que se avecina se refleja en el tiempo. El inicio del fin de semana estará marcado por la lluvia que vuelve a Córdoba para quedarse durante unos días. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta tarde caerán los primeros chubascos en la capital, a partir de las 17.00 horas, y el temporal se prolongará, mínimo, hasta la mañana del sábado. Asimismo, el domingo volverá a pasar por la provincia un nuevo frente que dejará precipitaciones y tormentas, mínimo hasta Nochebuena.

Las temperaturas, por su parte, suben ligeramente hoy aunque en los próximos días caerán en picado con la entrada del invierno.

El tiempo este viernes en Córdoba. / CÓRDOBA

El pronóstico de la Aemet para el día de hoy en la provincia es de cielos muy nubosos, con chubascos durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 15º; en Lucena, entre 8º y 14º; en Pozoblanco, entre 6º y 12º, y en Priego, entre 4º y 13º.

El tiempo en Córdoba este sábado

Para mañana sábado, 20 de diciembre, la Aemet prevé cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas que se moverán de oeste a este durante la mañana. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste y con intervalos moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 5º y 15º; en Lucena, entre 5º y 10º; en Pozoblanco, entre 4º y 10º, y en Priego, entre 2º y 9º.