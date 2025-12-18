El tiempo
Niebla y helada a la espera de una nueva borrasca en Córdoba: este es el pronóstico de la Aemet
Los cielos se mantendrán parcialmente nublados y las temperaturas a la baja
Tras unos días pasados por agua, la lluvia ha dado una tregua que, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), será breve. Córdoba ha amanecido este jueves mojada, no por la lluvia sino por la helada y con niebla en el ambiente. Este tiempo no es más que la antesala de la llegada de una nueva borrasca que podría aparecer en las últimas horas del viernes.
No obstante, a medida que avance el día las nubes se irán diluyendo y saldrá el sol, aunque parcialmente en una jornada en la que el abrigo será el mejor aliado: las temperaturas se sitúan a la baja. Esta madrugada, han bajado de los cuatro grados y la máxima que se espera para el día de hoy es de 16 grados.
En la provincia, la previsión de la Aemet es de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla; aumentando a nubosos de nubes altas al final de la tarde. Las temperaturas se sitúan con pocos cambios y los vientos serán flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 16º; en Lucena, entre 6º y 15º; en Pozoblanco, entre 4º y 14º, y en Priego, entre 3º y 14º.
El tiempo en Córdoba este viernes
Para mañana viernes, 19 de diciembre, la Aemet prevé cielos muy nubosos, con nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas se sitúan en ligero ascenso y las máximas con pocos cambios. Los vientos, asimismo, serán flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 15º; en Lucena, entre 7º y 14º; en Pozoblanco, entre 5º y 14º, y en Priego, entre 4º y 12º.
- Aucorsa y el Consorcio de Transportes mantendrán los descuentos en los autobuses urbanos e interurbanos de Córdoba a partir del 1 de enero
- Un paso más para un nuevo hotel en Córdoba: el cuatro estrellas de la antigua Aduana sigue adelante
- Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
- Dos espectáculos con proyecciones, acrobacias y música sustituirán al 'vídeo mapping' en La Corredera de Córdoba
- El mercado invernal calienta a dos velocidades en Segunda: el Córdoba CF y otras 'realidades
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El distrito número 15 de Córdoba: Levante Este busca ser una realidad y atraer inversiones para sus 7.000 habitantes
- La poeta de Fernán Núñez María Rosal gana la quinta edición del premio Lara Cantizani