Niebla y helada a la espera de una nueva borrasca en Córdoba: este es el pronóstico de la Aemet

Tras unos días pasados por agua, la lluvia ha dado una tregua que, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), será breve. Córdoba ha amanecido este jueves mojada, no por la lluvia sino por la helada y con niebla en el ambiente. Este tiempo no es más que la antesala de la llegada de una nueva borrasca que podría aparecer en las últimas horas del viernes.

No obstante, a medida que avance el día las nubes se irán diluyendo y saldrá el sol, aunque parcialmente en una jornada en la que el abrigo será el mejor aliado: las temperaturas se sitúan a la baja. Esta madrugada, han bajado de los cuatro grados y la máxima que se espera para el día de hoy es de 16 grados.

El tiempo en Córdoba el jueves. / CÓRDOBA

En la provincia, la previsión de la Aemet es de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla; aumentando a nubosos de nubes altas al final de la tarde. Las temperaturas se sitúan con pocos cambios y los vientos serán flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 16º; en Lucena, entre 6º y 15º; en Pozoblanco, entre 4º y 14º, y en Priego, entre 3º y 14º.

El tiempo en Córdoba este viernes

Para mañana viernes, 19 de diciembre, la Aemet prevé cielos muy nubosos, con nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas se sitúan en ligero ascenso y las máximas con pocos cambios. Los vientos, asimismo, serán flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 15º; en Lucena, entre 7º y 14º; en Pozoblanco, entre 5º y 14º, y en Priego, entre 4º y 12º.