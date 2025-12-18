Los ingresos hospitalarios por gripe suben más de un 50% en una semana: "Estamos ya en una situación muy compleja"

Los ingresos hospitalarios por gripe se han incrementado por encima del 50% en algunas comunidades en solo una semana, superando ya los máximos registrados en toda la temporada pasada, advierte este jueves la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). "Estamos ya en una situación muy compleja en muchos servicios de urgencias, con salas de espera saturadas, largas demoras y pacientes pendientes de cama de hospitalización”, alerta el doctor Javier Millán, vicepresidente de la sociedad científica, quien insiste en la necesidad de activar "de forma urgente" planes de contingencia, reforzar las plantillas y garantizar la disponibilidad de camas para evitar el colapso del sistema.

También este jueves, el sindicato CSIF ha exigido refuerzos urgentes ante la llegada del fin de semana y el inminente pico de infecciones respiratorias. Pacientes en sillas por falta de camillas, urgencias que reciben hasta 800 personas en un día y agendas desbordadas en Atención Primaria, son algunas de las situaciones más habituales que describe el sindicato tras recabar información de sus delegados en distintas comunidades.

Citan como ejemplos las urgencias del Hospital Universitario de Toledo que han llegado a atender a 784 pacientes en un día, mientras que algunos hospitales de Madrid han sustituido las sillas en las urgencias por camas debido a la falta de espacio, con casi 90 pacientes esperando.

Tendencia ascendente

España ya sobrepasa el umbral epidémico, con un claro predominio de la gripe A y un incremento sostenido tanto de los casos diagnosticados como de los ingresos hospitalarios, explica SEMES. Los informes autonómicos confirman una tendencia claramente ascendente, con incidencias muy elevadas de infecciones respiratorias agudas (IRAs) y un impacto creciente en los servicios de urgencias y hospitalización, especialmente en población pediátrica, bebés menores de un año y personas mayores de 75-80 años, añade SEMES. De hecho, en algunos territorios, el número de casos diagnosticados ha aumentado más de un 8% respecto a la semana anterior.

El aumento de las hospitalizaciones se centra especialmente en personas vulnerables: cada vez son más los pacientes que requieren ingreso hospitalario por complicaciones, sobre todo mayores de 65 años con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, procesos oncohematológicos o situaciones de inmunodepresión, explica la sociedad científica.

En cuanto a la distribución de los virus respiratorios, el vicepresidente de SEMES destaca que entre el 60% y el 70% de los casos corresponden a gripe A, con predominio de la variante H3N2 clado K.

Máxima intensidad

Por comunidades, SEMES aporta datos como que, Catalunya registra en la semana 50 una situación de "máxima intensidad", con 1.152 casos de infecciones respiratorias agudas por 100.000 habitantes y una incidencia de gripe que alcanza los 764 casos por 100.000 habitantes, "situándose entre las cifras más altas del país".

Con información de CSIF, en esta comunidad, las urgencias de todos los centros sanitarios están saturadas. La situación es muy similar en la Atención Primaria, con las agendas colapsadas. En las urgencias hospitalarias los pacientes reciben tratamiento en sillas y butacas o en camillas en los pasillos, a la espera de ingresar en habitaciones o boxes debidamente equipados. El tiempo de espera para ser atendido, sigue oscilando entre horas y días.

Recursos insuficientes

Esta situación, señala el sindicato, ha provocado que diferentes hospitales públicos catalanes hayan abierto unidades que mantenían cerradas desde hace unos meses, para tratar de aliviar la situación de colapso en las urgencias. CSIF denuncia que los refuerzos contratados por la Consellería de Salut "son insuficientes".

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha analizado este jueves la situación del sistema sanitario catalán en una entrevista en La 2 Cat y Ràdio 4. Durante su intervención, ha negado tajantemente que las urgencias de los centros sanitarios estén colapsadas y ha detallado que los contagios de gripe llevan dos días bajando.

Aumento de ingresos

Pero SEMES asegura que, a pie de Urgencias, la presión es muy alta en toda España. Pone otros ejemplos de saturación. En Galicia, los ingresos por gripe aumentaron un 20%, con 332 personas hospitalizadas en una sola semana y un total acumulado de 1.675 ingresos esta temporada. El mayor impacto se registró en personas de más de 80 años.

Inicio de la vacunación de gripe y covid-19 en un centro de salud / EP

En Canarias se observa un ascenso muy rápido de las infecciones respiratorias agudas y en Castilla y León, las urgencias hospitalarias continúan aumentando en todos los grupos de edad y ya representan casi el 11% del total de las urgencias, mientras que las hospitalizaciones crecen especialmente en mayores de 75 años. En Islas Baleares, la tendencia es ascendente con "una fuerte repercusión" en los servicios de urgencias hospitalarios por descompensación de pacientes crónicos, especialmente en la isla de Ibiza.

Impacto clínico

En Aragón, durante la última jornada, señala SEMEs, se han registrado episodios de colapso hospitalario en Zaragoza, con falta de camas para ingresos y en Cantabria, la presión hospitalaria es relevante: en esta semana se registraron 56 nuevos ingresos por gripe, fundamentalmente en adultos, y en más del 60% de los casos el motivo del ingreso fue una infección respiratoria, lo que refleja "un impacto clínico significativo".

Este mismo jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que 27 de los 38 países de la región europea están registrando una actividad de gripe alta o muy alta cuatro semanas antes de lo habitual en años pasados, como consecuencia de la nueva cepa H3N2, subclado K, que predomina en las infecciones y está sometiendo a una presión considerable a los sistemas sanitarios en algunos países.