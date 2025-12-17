La tregua climática llega a Córdoba: ¿hasta cuándo tendremos cielos soleados antes del nuevo frente lluvioso?

Tan rápido como vino, se fue. La vaguada atlántica, que trajo importantes precipitaciones el lunes, dejó bastante menos agua ayer martes y ya se ha marchado. El balance ha sido de unos 30-40 litros de agua recogidos en los dos días de lluvias en la mayor parte de las estaciones que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en la provincia de Córdoba.

Una provincia que disfrutará en las próximas horas de una verdadera tregua climática entre dos frentes lluviosos. El que se acaba de marchar, y el que ya se atisba en el horizonte, con un fin de semana que se prevé pasado por agua. ¿Hasta cuándo durará este periodo de cielos total o parcialmente soleados? Muchos son los cordobeses que querrán disfrutar de actividades al aire libre, con tardes de temperaturas agradables, sin el menoscabo que supone el paraguas siempre en la mano o en una bolsa. El terraceo, no obstante, será flor de un par de días, ya que el líquido elemento volverá a coger protagonismo conforme avance la semana.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Centrándonos en el pronóstico del tiempo hoy miércoles, 17 de diciembre, habrá cielos con intervalos nubosos de nubes bajas y brumas matinales, tendiendo a poco nubosos por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 17º; en Lucena, entre 4º y 14º; en Pozoblanco, entre 4º y 14º, y en Priego, entre 4º y 12º.

El tiempo en Córdoba este jueves

Para mañana jueves, 18 de diciembre, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, aumentando a nubosos de nubes altas al final de la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, salvo descenso de las mínimas en el tercio norte de la provincia. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 17º; en Lucena, entre 6º y 17º; en Pozoblanco, entre 3º y 15º, y en Priego, entre 3º y 14º.