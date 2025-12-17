Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oferta irresistible

¡Promoción especial de Navidad! Disfruta de la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA a mitad de precio

Con la suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos

Promoción del 50% de descuento en la tarifa trimestral, semestral y anual.

Promoción del 50% de descuento en la tarifa trimestral, semestral y anual. / Córdoba

Laura Pozo

Córdoba

¡50% de descuento en la tarifa trimestral, semestral y anual! Disfrutar de la información más cercana de Córdoba y provincia es posible gracias a la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA. Con esta suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a todo el contenido web sin limitaciones y también a los suplementos. Y todo ello a mitad de precio.

Con esta promoción, la tarifa trimestral tiene un coste de 14,50 euros; la semestral de 27,50 euros y la anual de 52,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo trimestral, semestral o anual contratado, la renovación de la suscripción será automática según la tarifa vigente.

¿Qué incluye?

  • Acceso a la versión digital del periódico diario.
  • Acceso a los contenidos de los suplementos.
  • Acceso limitado a todos los contenidos web.
  • Descuentos y ventajas exclusivas.
  • Guarda y comenta las noticias.
  • Newsletter diaria con las últimas noticias.
  • Newsletter de autor, opinión y temáticas.
  • Sorteos exclusivos.

Información de calidad a un solo clic

Para disfrutar del periódico de siempre en formato digital es necesario registrarse y tener una suscripción activa de la réplica digital. En el caso de tener una suscripción en la edición impresa, los lectores también podrán acceder a la versión digital y a todos los contenidos web de forma gratuita con su usuario.

¿Cómo puedo obtener más información?

Los lectores pueden obtener más información del servicio o resolver sus dudas llamando al 957 229 429 o a través del mail attsuscriptor@diariocordoba.com de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas.

