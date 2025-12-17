¡Promoción especial de Navidad! Disfruta de la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA a mitad de precio
Con la suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos
Laura Pozo
¡50% de descuento en la tarifa trimestral, semestral y anual! Disfrutar de la información más cercana de Córdoba y provincia es posible gracias a la edición impresa digital de Diario CÓRDOBA. Con esta suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a todo el contenido web sin limitaciones y también a los suplementos. Y todo ello a mitad de precio.
Con esta promoción, la tarifa trimestral tiene un coste de 14,50 euros; la semestral de 27,50 euros y la anual de 52,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo trimestral, semestral o anual contratado, la renovación de la suscripción será automática según la tarifa vigente.
¿Qué incluye?
- Acceso a la versión digital del periódico diario.
- Acceso a los contenidos de los suplementos.
- Acceso limitado a todos los contenidos web.
- Descuentos y ventajas exclusivas.
- Guarda y comenta las noticias.
- Newsletter diaria con las últimas noticias.
- Newsletter de autor, opinión y temáticas.
- Sorteos exclusivos.
Información de calidad a un solo clic
Para disfrutar del periódico de siempre en formato digital es necesario registrarse y tener una suscripción activa de la réplica digital. En el caso de tener una suscripción en la edición impresa, los lectores también podrán acceder a la versión digital y a todos los contenidos web de forma gratuita con su usuario.
¿Cómo puedo obtener más información?
Los lectores pueden obtener más información del servicio o resolver sus dudas llamando al 957 229 429 o a través del mail attsuscriptor@diariocordoba.com de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas.
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
- La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
- Registran una vivienda en la zona de Mirabueno en la macrooperación contra el narcotráfico en Córdoba
- Denuncian un nuevo cierre de otra tienda de Inditex en pleno centro de Córdoba y el despido de sus trabajadoras
- Dos espectáculos con proyecciones, acrobacias y música sustituirán al 'vídeo mapping' en La Corredera de Córdoba
- Llegó la lluvia: estas son las horas con más probabilidad de precipitaciones hoy en Córdoba, según la Aemet
- Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia